Электроскутерам предрекают скорую смерть
Электроскутеры и самокаты на электротяге могут оказаться никому не нужными из-за банкротства производителей
За последние пару лет электрические скутеры превратились из забавного, развлекательного и нишевого гаджета в популярный вид транспорта, который заполонил улицы США. Неожиданный успех компаний, занимающихся прокатом электросамокатов, в лице Bird и Lime, сделали эти устройства одним из крупнейших технологических увлечений прошлого года. В Украине этот бизнес развит слабо, но в Штатах сейчас это настоящий модный бум.
Вместе с тем выяснилась темная сторона бизнеса по аренде скутеров. Речь идет даже не о вандализме, беспорядках на тротуарах, создаваемых водителями сих транспортных средств, и даже не о увечьях из-за пренебрежения правилами ПДД и безопасности.
Недавние исследования специалистов по количественному анализу из Quartz и The Information раскрыли один весьма незавидный факт: компании, занимающиеся скутерами, вскоре могут обанкротиться – электроскутеры и электрические самокаты не приносят достаточного дохода, для покрытия их закупочной стоимости.
Продолжительность времени эксплуатации скутера является ключевым фактором в экономике этого бизнеса. Чем больше поездок может покрыть один скутер, тем лучше для компаний, работающих в сфере аренды, которые должны окупить стоимость каждого транспортного средства и выйти в "плюс". The Information подсчитали, что Bird тратит 551 доллар на покупку одного скутера, а чтобы только окупить затраты на приобретение, электроскутеру необходимо 5 месяцев, с учетом пяти ежедневных поездок.
Далее The Information взяли под наблюдение 129 электроскутеров компании Bird и выяснили следующие факты об их ежедневном использовании:
- Средняя продолжительность эксплуатации скутера составила 28,8 дня.
- Среднестатистический электроскутер за это время преодолел 262 километра за 92 поездки.
- Пять из 129 самокатов были украдены.
- Самокат с самым длинным сроком службы прослужил 112 дней, после чего сломался.
- Только семь из 129 скутеров прослужили более 60 дней.
Распределение поездок крайне неустойчиво и, если бизнес продолжит текущий путь без оптимизации бизнес-процессов, вполне возможно, что эти скутеры окажутся на "массовом кладбище".
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Напомним, что ранее в Китае электроскутер загорелся в квартире во время зарядки. Также хакеры угрожают взломать электросамокаты Xiaomi.
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