Электроскутерам предрекают скорую смерть

Электроскутеры и самокаты на электротяге могут оказаться никому не нужными из-за банкротства производителей

Электроскутеры и электрические самокаты не приносят достаточного дохода Фото: The Verge

За последние пару лет электрические скутеры превратились из забавного, развлекательного и нишевого гаджета в популярный вид транспорта, который заполонил улицы США. Неожиданный успех компаний, занимающихся прокатом электросамокатов, в лице Bird и Lime, сделали эти устройства одним из крупнейших технологических увлечений прошлого года. В Украине этот бизнес развит слабо, но в Штатах сейчас это настоящий модный бум.

Вместе с тем выяснилась темная сторона бизнеса по аренде скутеров. Речь идет даже не о вандализме, беспорядках на тротуарах, создаваемых водителями сих транспортных средств, и даже не о увечьях из-за пренебрежения правилами ПДД и безопасности.

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Недавние исследования специалистов по количественному анализу из Quartz и The Information раскрыли один весьма незавидный факт: компании, занимающиеся скутерами, вскоре могут обанкротиться – электроскутеры и электрические самокаты не приносят достаточного дохода, для покрытия их закупочной стоимости.

Продолжительность времени эксплуатации скутера является ключевым фактором в экономике этого бизнеса. Чем больше поездок может покрыть один скутер, тем лучше для компаний, работающих в сфере аренды, которые должны окупить стоимость каждого транспортного средства и выйти в "плюс". The Information подсчитали, что Bird тратит 551 доллар на покупку одного скутера, а чтобы только окупить затраты на приобретение, электроскутеру необходимо 5 месяцев, с учетом пяти ежедневных поездок.

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Далее The Information взяли под наблюдение 129 электроскутеров компании Bird и выяснили следующие факты об их ежедневном использовании:

Средняя продолжительность эксплуатации скутера составила 28,8 дня.

Среднестатистический электроскутер за это время преодолел 262 километра за 92 поездки.

Пять из 129 самокатов были украдены.

Самокат с самым длинным сроком службы прослужил 112 дней, после чего сломался.

Только семь из 129 скутеров прослужили более 60 дней.

Распределение поездок крайне неустойчиво и, если бизнес продолжит текущий путь без оптимизации бизнес-процессов, вполне возможно, что эти скутеры окажутся на "массовом кладбище".

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Напомним, что ранее в Китае электроскутер загорелся в квартире во время зарядки. Также хакеры угрожают взломать электросамокаты Xiaomi.

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