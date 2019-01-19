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Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

Энтузиаст использовал сборку Windows 10 для запуска на смартфоне Lumia 950 XL

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:20
Для запуска использовалась Windows 10 ARM Фото: TechRadar
Для запуска использовалась Windows 10 ARM
Фото: TechRadar

Владелец YouTube-канала Wall SoGB продемонстрировал возможность запуска полноценной Windows 10 на смартфоне, на котором еще и работает оригинальный классический Fallout – и все это без "тормозов и глюков". В чем секрет успеха?

Microsoft активно разрабатывает Windows 10 для платформ ARM, чтобы любой планшет на Android мог успешно запустить эту операционную систему. Более того, сама Windows 10 ARM умеет эмулировать программы, написанные для платформы X86, под ARM, правда о требовательных играх речь не идет, скорее только о нетребовательной к ресурсам мобильного устройства классике.

Энтузиаст использовал сборку Windows 10 для запуска на смартфоне Lumia 950 XL, которая работает на процессоре Snapdragon 810, дополненным 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. При том, что заявленные рекомендации Microsoft использовать процессор как минимум Snapdragon 835, на практике выяснилось, что мощностей старого флагманского чипа оказалось достаточным для комфортной работы в полноценной "Десятке".

Напомним, что ранее выяснилось, что Android 2019 превратит любой смартфон в полноценный компьютер. В то же время Microsoft заявила, что Windows 7 доживает последние дни

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Источник: 3dnews
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