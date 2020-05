Epic Games показала игры будущего с фотореалистичной графикой: фото

Консоли следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X смогут использовать движок Unreal Engine 5 с разрешением 8K

Игровая студия Epic Games представила новое поколение графического движка Unreal Engine 5, который, по их словам, "раскроет всю мощь игровых приставок следующего поколения" PlayStation 5 и Xbox Series X. Чтобы показать мощность игровых консолей с реалистичной визуализацией, был представлен видеоролик демонстрационной версии, которую запустили на PlayStation 5, и выглядит она просто потрясающе.

Техническая демонстрация Epic называется Lumen in the Land of Nanite, названная в честь двух новых технологий, появившихся в Unreal Engine – Nanite и Lumen. Демонстрация игры в реальном времени от Tomb Raideresque рассказывает о том, как новейшие базовые технологии могут преподнести компьютерную графику в консольные игры с почти фотореалистичной графической точностью, которая ранее была доступна только высокобюджетным кинофильмам с CGI.

Nanite — это "геометрия микрополигона", которая, как утверждает Epic, создает треугольники размером с пиксель. Технология позволяет разработчикам использовать ресурсы в Unreal Engine, содержащие миллионы или даже миллиарды полигонов, без ущерба для производительности. Это указывает на статую в демо, которая состоит из 33 миллионов треугольников.

Затем показана комната, содержащая 500 одинаковых статуй, каждая с одинаковым уровнем детализации. В итоге количество полигонов в сцене достигает около 16,5 миллиардов, не считая геометрию комнаты – и все это без заметных задержек или проседания частоты кадров. Еще раз отметим, все это просчитывается в реальном времени на PlayStation 5.

Решение Lumen — это полностью динамическое глобальное освещение, которое автоматически подстраивается под конкретную игровую ситуацию и изменение положения источников света, отрисовывая многократные детализированные отражения. В результате разработчики смогут создавать максимально реалистичные сцены, просто указывая положение солнца, время дня, характеристики отражения окружения и т.д. Соответственно, данный процесс сэкономит время, предоставив результат более высокого качества.

Ninite и Lumen – не единственное, что предлагает Unreal Engine 5. Epic внесла улучшения в существующие технологии Unreal, включая физику и разрушение Chaos, Niagara VFX и прочие улучшения. Например, частицы Niagara теперь могут общаться друг с другом и лучше понимать свое окружение. Таким образом, разработчики могут создавать множество таких существ, как летучие мыши или жуки, которые реалистично реагируют как на свое окружение, так и друг на друга.

Unreal Engine 5 будет готов к концу 2021 года. Когда все будет готово, UE5 будет поддерживать все существующие игровые системы следующего поколения, а также ПК, Mac, iOS, и Android. Компания также заявила, что разработчики, в настоящее время создающие игры следующего поколения с использованием UE4, смогут легко перейти на Unreal Engine 5 после его выпуска без необходимости перезапуска производства.

