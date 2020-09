Epic Games сделала популярные компьютерные игры бесплатными

Игровой магазин Epic Games Store раздает бесплатно Watch Dogs 2 и Football Manager 2020 до 24 сентября

Конкурент Steam игровая площадка Epic Games Store внезапно порадовала игроков щедрым подарком – очередной раздачей бесплатных игр. Причем в этот раз "Эпики" дарят крупные проекты — Watch Dogs 2 и симулятор Football Manager 2020. А на "сдачу" можно получить веселый квест-платформер Stick it to The Man.

Бесплатно раздается стандартное издание Watch Dogs 2 без дополнений. В этой игре геймеры возьмут под свое управление гениального хакера Маркуса Холловея, который бросает вызов жадным корпорациям в Кремниевой долине. Игра по геймплею очень похожа на Grand Theft Auto, т.е. с открытым миром и угоном автомобилей.

Football Manager 2020 – это очень нишевый продукт, но может понравиться фанатам футбола. В этой игре предлагается взять кресло управляющего футбольным клубом со всеми его обязанностями: наем тренеров, подписывание новых игроков, чтобы в итоге вывести свою команду к Кубку Чемпионов.

Stick It To The Man представляет собой карикатурный 2D платформер в стиле квеста, в котором главный герой получил возможность читать чужие мысли и третью руку, которая выросла у него из головы. Эти особенности позволяют игроку помогать людям, решать разнообразные проблемы и находить выход из забавных ситуаций. Игра доступна только на английском языке.

Вышеперечисленные предложения действуют до 24-го сентября. Затем смену всем трем проектам придет RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition — симулятор парка аттракционов от студии Frontier Developments. Полное издание игры предлагает поддержку широкоформатных мониторов и разрешения 1080p, а также расширения Soaked и Wild, позволяющие строить аквапарки и возводить вольеры с дикими животными.

