Эпоха алкоголя на планете подходит к концу

Еще какая-то тысяча лет — и веселые пирушки в барах уйдут в небытие, а крепко пьющие бонвиваны и поддатые авантюристы навсегда останутся лишь на страницах истории.



Наука в очередной раз доказала, что эволюция — неизбежна, и объяснила, почему ваших потомков будет выворачивать наизнанку от одного лишь упоминания алкоголя.

Ученые Келси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт, занимающиеся генетикой в Пенсильванском университете, провели анализы геномов более двух с половиной тысяч человек. Они хотели подробнее изучить механизмы, с помощью которых наш вид эволюционирует, и узнать, какие именно мутации с наибольшей силой влияют на развитие организмов.

Статья Войта и Джонсон "Паттерны общих сигнатур положительного отбора в человеческой популяции" вышла в журнале Nature Ecology & Evolution и сразу же привлекла к себе внимание не только научного сообщества, но и осоловелые взгляды завсегдатаев кабаков.

Исследователи утверждают, что однажды человечество откажется от алкоголя, но не потому что перейдет в сингулярность или найдет другие способы туманить рассудок. Все оттого что в будущем у человека произойдет мутация генов, отвечающих за переработку спиртов в организме, и алкоголь станет для нашего вида смертельным ядом.

У европеоидов выделение фермента алкогольдегидрогеназа, который отвечает за окисление в организме спиртов, со временем слабеет. При содействии ударных доз спиртного этот процесс еще больше ослабевает, что зачастую приводит к алкоголизму.

У некоторых представителей человечества (к примеру, у чукчей) выделение алкогольдегидрогеназа настолько минимально, что они спиваются со стремительностью падающего самолета.

Ученые выяснили, что гены ADH, отвечающие за "кодирование" фермента, мутируют. Под давлением "культуры пития" у людей появляется все большая непереносимость к спиртным напиткам, и, как утверждают специалисты, уже через тысячу лет на планете не останется людей, которые смогут "хлопнуть рюмочку" и при этом не заблевать все вокруг.

Как мы знаем из учебников, положительный отбор, благодаря которому формируется весь окружающий нас живой мир, формирует популяцию таким образом, чтобы отсеивать все ненужные особенности и закреплять только полезные свойства. Отбор этот идет медленно, но верно: живые организмы либо адаптируются к меняющейся окружающей среде, либо исчезают.

Как это не прискорбно для завсегдатаев баров, стойкая неприязнь к алкоголю является показателем положительного отбора, которая поможет человечеству навсегда победить алкоголизм. С другой стороны — не было бы пьянчуг, не появилась бы и сопротивляемость. В общем, без добротного барного диспута в причинах и следствиях этих процессов опять не разобраться.

Напомним, ранее сообщалось, как приготовить бехеровку в домашних условиях,

Также сообщалось, что впервые за 125 лет Coca-Cola начнет выпускать алкоголь.

О том, почему украинцы переходят на слабоалкогольные напитки, смотрите на видео ниже:



