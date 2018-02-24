Еще один шаг к бессмертию: искусственно удалось омолодить мозг и все его функции

Сегодня, 10:45

В ходе многочисленных экспериментов американские ученые доказали способность крови молодых мышей омолаживать мозг их возрастных сородичей

Вечная молодость стала реальностью. Фото: pixabay
Вечная молодость стала реальностью. Фото: pixabay

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) в ходе лабораторных экспериментов на мышах нашли белок, повышающий производительность и здоровье головного мозга после переливания крови молодых особей старым.

В ходе многочисленных экспериментов американские ученые доказали способность крови молодых мышей омолаживать мозг их возрастных сородичей. Более того, вернуть производительность и здоровье разуму грызунов способна и человеческая кровь.

Эксперты из Калифорнийского университета выделили 2 основных белка, предположительно отвечающих за омолаживание мозга – GDF11 и Tet2. Концентрация первого протеина с годами уменьшается в организме мышей, запуская естественный процесс старения. Второй вид белка участвует в регуляции множества генов, отвечая за обновление клеток мозга.

Сейчас американские ученые умеют вживлять искусственные вирусные частицы в клетки гиппокампа, повышая синтез протеина Tet2. Как итог, нейроны взрослых мышей начинают активно развиваться, повышая производительность и здоровье головного мозга.

Напомним, ранее было доказано, что черные дыры могут стирать прошлое,

Также сообщалось, почему сейчас так популярны псевдонаука и паранормальщина  

О том, как ученым из Китая удалось клонировать обезьяну, смотрите на видео ниже: 
ученые, мозг, бессмертие

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Источник:

vistanews

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