Еще один шаг к бессмертию: искусственно удалось омолодить мозг и все его функции

В ходе многочисленных экспериментов американские ученые доказали способность крови молодых мышей омолаживать мозг их возрастных сородичей

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) в ходе лабораторных экспериментов на мышах нашли белок, повышающий производительность и здоровье головного мозга после переливания крови молодых особей старым.

В ходе многочисленных экспериментов американские ученые доказали способность крови молодых мышей омолаживать мозг их возрастных сородичей. Более того, вернуть производительность и здоровье разуму грызунов способна и человеческая кровь.

Эксперты из Калифорнийского университета выделили 2 основных белка, предположительно отвечающих за омолаживание мозга – GDF11 и Tet2. Концентрация первого протеина с годами уменьшается в организме мышей, запуская естественный процесс старения. Второй вид белка участвует в регуляции множества генов, отвечая за обновление клеток мозга.

Сейчас американские ученые умеют вживлять искусственные вирусные частицы в клетки гиппокампа, повышая синтез протеина Tet2. Как итог, нейроны взрослых мышей начинают активно развиваться, повышая производительность и здоровье головного мозга.

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