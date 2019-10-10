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Essential Phone 2: так будут выглядеть смартфоны будущего

Essential раскрывает смартфон Project Gem с очень необычным и вытянутым экраном формата 36:9

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:48
Вытянутый экран Project Gem обладает соотношением сторон 36:9
Вытянутый экран Project Gem обладает соотношением сторон 36:9
Фото: The Verge

Генеральный директор Essential Products Энди Рубин, который является одним из создателей операционной системы Android, показал миру прототип смартфона под названием Project Gem, который является потенциальной моделью Essential Phone 2. Устройство обладает динамичной расцветкой и самой необычной формой корпуса, которая вообще не ассоциируется с привычными нам смартфонами.

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На фотографиях, опубликованных в Twitter, видно, что Project Gem очень вытянутый телефон с экраном с соотношением сторон 36:9. Под этот этот экран пришлось даже переписывать интерфейс Android, чтобы информация и приложения на нем выводились в столбик.

При этом в руках устройство кажется очень крохотным, будто в руках не трубка, а смарт-часы. Устройство имеет большую кнопку питания и качельку громкости на правом краю, а на задней панели расположено углубление для сканера отпечатков пальцев, расположенное под основной камерой.

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У этих Project Gem производитель использовал очень броские отделки, которые меняют цвет, когда вы смотрите на них под разными углами – например, морской цвет, переходящий в желтый и синий. Этот эффект даже получил название GEM Colorshift.

Project Gem в корпусе с изменяемым цветом
Project Gem в корпусе с изменяемым цветом
Фото: The Verge

В целом концепция, положенная в основу идеи Project Gem, кажется просто смелой идеей. По крайней мере сейчас. Лишь последние пару лет мы начали воспринимать вытянутые экраны, как стандарт для современных смартфонов. Вероятно, что тенденция к уменьшению ширины и вытягиванию экрана в будущем сохранится и мы будем пользоваться такими чудаковатыми мобильными устройствами.

Напомним, что ранее покупателю случайно продали секретный прототип смартфона. Также стоит напомнить, что идея со смартфоном, который держит заряд 50 дней, оказалась провальной – он оказался никому не нужен.

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Источник: The Verge
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