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Это катастрофа: Android 10 ломает смартфоны Xiaomi

От плохой оптимизации Android 10 пострадали смартфоны Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, Pocophone F1 и Mi 9

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56

Xiaomi еще в прошлом году пообещала владельцам своих смартфонов как можно быстрее выпустить новые прошивки на основе Android 10. Однако спешка обернулась настоящей катастрофой. Стараясь обеспечить свежей прошивкой как можно большее число мобильных устройств, компания уделила слишком мало времени тестированию, как результат несколько устройств Xiaomi пострадали от некачественной оптимизации Android 10.

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Среди пострадавших оказались популярные модели Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro, Pocophone F1 и Mi 9 – их владельцы столкнулись с огромным количеством ошибок. Причем хуже всего Android 10 работает на Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro, которые также известны под именем Redmi K20 и K20 Pro соответственно.

После обновления до Android 10 пользователи обратили внимание, что смартфоны стали очень быстро разряжаться – примерно на 30-50% быстрее, чем на Android 9, что непростительно. Виновником стала плохая оптимизация операционной системы Android, которая нещадно потребляет заряд.

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Владельцы Xiaomi Mi 9 вовсе заметили серьезную ошибку, которая приводила к тому, что установка некоторых фоновых обоев рабочего стола приводила к бесконечным перезагрузкам. Смартфон буквально "сходил с ума": самопроизвольно включается и отключается экран с периодичностью в одну секунду, аппарат мог вибрировать без причины, выводить на экран странную информацию. Исправить ситуацию помогал только полный сброс настроек, к которому большинство пользователей были вынуждены прибегать.

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Владельцы Pocophone F1 даже испугаться не успели – Xiaomi спешно прекратила обновление смартфона и отозвала Android 10 на доработку. Представители компании объяснили это большим количеством системных ошибок, которые препятствовали стабильной работе устройства.

Напомним, что ранее Google обнаружила сотни вирусов в смартфонах. Также ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году.

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Источник: AndroidInsider
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