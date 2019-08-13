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Это Матрица: загадочный "сбой" мертвой звезды не поддается объяснению

Пульсар в Парусах начал "сбоить", что вызвало нешуточные споры в ученой среде

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Пульсар в Парусах озадачил ученых своим странным поведением
Пульсар в Парусах озадачил ученых своим странным поведением
Фото: NASA

Если вы смотрели фильм "Матрица", то наверняка помните проявление эффекта дежавю, который был явным признаком сбоя в системе и доказательством искусственности мира. Примерно такой же "сбой" был обнаружен у мертвой звезды, а именно у пульсара. Зафиксированный странный феномен, по мнению некоторых ученых, является истинным доказательством того, что наш мир не настоящий, ведь другого объяснения пока не найдено. О своем открытии ученые опубликовали статью в Nature Astronomy.

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Убедительных доказательств, что мы живем в симуляции, пока нет. Тем не менее, астрономы озадачены "сбоем" пульсара в Парусах (один из видов нейтронных звезд), который является одним из самых известных космических объектов в небе, а также самый ярким.

Космический снимок пульсара в Парусах и его плериона
Космический снимок пульсара в Парусах и его плериона
Фото: Wikipedia

Три года назад астроном Грегори Эштон из Университета Монаш в Австралии зафиксировал странный сбой пульсара в Парусах. Он подробно описал об этом явлении, которое было обнаружено впервые за 50 лет.

Обычные звезды со временем замедляют свое вращение, как если бы вы крутили колесо велосипеда, то из-за трения оно со временем остановилось – так со временем происходит почти со всеми космическими объектами. Но обнаруженный "сбой" противоречит законам физики, словно кто-то искусственно правит вращение нейтронных звезд. Вопреки ожиданиям, наблюдаемый пульсар сбился и вместо замедления начал ускоряться. Грегори Эштон заявил, что этот эффект очень небольшой, но его можно обнаружить.

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Дело в том, что пульсары являются, хоть и "мертвыми" звездами, но при этом одними из самых стабильных объектов во Вселенной – по ним можно даже часы сверять, настолько точными являются их импульсы. В частности, пульсар в Парусах обладает точным временем вращения в 11,195 оборотов на секунду.

"Когда нейтронная звезда вращается, она испускает луч электромагнитного излучения, словно маяк. Если луч проходит мимо Земли, он фиксируется радиоастрономами в виде прерывистого сигнала", – объясняет Эштон.

Ускорение пульсара было зафиксировано в 2016 году, но астрономам понадобилось три года, чтобы проанализировать данные, исключить ошибку и доказать этот странный эффект.

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И это не все сюрпризы, которые преподнесла мертвая звезда. Был найден один весьма удивительный результат: пульсар сперва немного замедлился, прежде чем снова раскрутиться с новой силой. Команда астрономов выдвинула несколько теорий касательно "сбоя", одна из которых якобы является доказательством существования Матрицы и обнаруженной в ней ошибке. Но в конечном счете, исследователи еще не уверены, что является истинной причиной странного поведения нейтронной звезды.

Напомним, что ранее на Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности. А недавно ученые ответили на вопрос: почему космос холодный, а Солнце горячее.

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Источник: CNET
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