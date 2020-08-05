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"Это наша позиция": Дуров прокомментировал слухи о продаже Telegram

Сегодня, 19:40

Владелец мессенджера обеспокоен тем, что власти разных стран собираются закрывать отдельные соцсети

Основатель Vkontakte и Telegram Павел Дуров прокомментировал намерения США закрыть в стране TikTok. Он обеспокоен потугами правительств разных стран наступать на свободу интернета, об этом Дуров пишет на своем канале.

Основатель соцсетей говорит, что потуги регулировать соцсети и запрещать их могут "в конце концов убить интернет как глобальную сеть". Также отметил, что к таким шагам прибегают только автократичные страны – Иран, Китай, Россия, США. Именно в этих странах отмечали случаи давления на технические компании с требованием продать компаниям внутри страны части бизнеса на их территории. Сервис такси Uber, пишет Дуров, даже подчинился и продал российскую и китайскую ветви местным игрокам рынка.

"Я горжусь тем, что мы в Telegram, в отличие от Uber, всегда отвергали предложения продать наши активы отдельным странам. Несколько лет назад мы получили письма от двух фондов, связанных со странами, которые позднее пытались заблокировать Telegram. В обоих письмах была одна мысль – Telegram скоро заблокируют в нашей стране, поэтому ваш единственный выход – продать нам локальную часть бизнеса. Ответ на такие предложения был один, как на фото (см. ниже): мы не предадим наших пользователей. Мы не продаем Telegram – ни частично, ни целиком. И это всегда будет нашей позицией", - пишет Дуров.

США, пишет Дуров, создают опасный прецедент, когда любое правительство сможет запрещать в интернете, что ему захочется, и не прослывет тираничным. Поскольку раньше подобные запреты существовали только в авторитарных странах и широко критиковались мировым сообществом. А теперь люди в разных странах могут потерять возможность свободно общаться без границ.

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"Скоро каждая большая страна, прикрываясь "национальной безопасностью" будет пытаться раздробить международные технические компании. Иронично, что американские компании вроде Facebook и Google потеряют больше всего от таких действий", – резюмирует Дуров.

Ранее американский телеканал FOX Business сообщал, что Microsoft рассматривала покупку приложения для социальных сетей TikTok. Руководители, представляющие TikTok, ведут переговоры с Белым домом, чтобы помешать администрации президента США Дональда Трампа полностью запретить это приложение.

В США некоторые официальные лица высказывали предположение, что компания, база которой насчитывает миллиард пользователей, может быть связана с властями КНР и использоваться для сбора данных для Пекина.

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