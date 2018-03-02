Это не шутка: в следующем году на Луне появится мобильная связь.

В следующем году Луна получит первую зону покрытия мобильной связи, что позволит передавать информацию высокой четкости из Луны на Землю. Об этом сообщает Reuters.

Это является частью проекта, который направлен на поддержку лунной миссии, финансируемой из частных источников.

Реализовать проект будет компания Vodafone Germany. Они сообщили, что будут поддерживать миссию, которая будет первой, спустя 50 лет после того, как первые астронавты NASA отправились на Луну.

Партнером Vodafone будет компания Nokia, которая разработает небольшие технологические устройства, которые будут обеспечивать мобильную связь на спутнике Земли.

"Этот проект предполагает радикально инновационный подход к развитию инфраструктуры мобильной сети", – сказал исполнительный директор Vodafone Germany.

Напомним, ранее Украина изменила правила регистрации абонентов связи.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как пояснили в пресс-службе, действующая нормативно-правовая база в сфере телекоммуникаций не соответствует стремительному развитию технологий в части определения путей осуществления регистрации абонентов дистанционно, с использованием средств удаленного доступа.

Также сообщалось, что Украина готовится к запуску 4G-связи и обсуждались ее преимущества

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