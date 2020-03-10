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Это невероятно: названа впечатляющая особенность PlayStation 5

Разработчики игр оказались под сильным впечатлением, когда узнали, на что способна игровая приставка PlayStation 5

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:05

Sony пока не спешит анонсировать новую игровую приставку PlayStation 5, был показан только ее логотип. Тем временем разработчики уже получили девкиты консоли и постепенно раскрывают ее впечатляющие возможности. К примеру, глава студии по разработке игр LKA Лука Далко поведал общественности, чем PS5 его так сильно удивила. Об этом сообщает WccfTech.

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По словам разработчика, PlayStation 5 сможет обеспечить по-настоящему реалистичное изображение в играх, которое ранее было недостижимым. Игровая приставка нового поколения будет способна выдавать немыслимую ранее плотность текслей (Texel Density) до 4096 п/м. Такая способность позволит сделать изображение действительно детализированным, и разработчик вдохновлен открывающимися возможностями.

К примеру, PlayStation 5 позволит создавать более крупные миры без ущерба графике и выдавать невероятно красивую картинку. Также мощности PS5 будет достаточно, чтобы выводить разрешение 4K при 60 кадрах на секунду. Относительно других характеристик PlayStation 5 Лука Далко отметил, что они очень впечатляющие, особенно трассировка лучей в реальном времени.

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Продажи Sony PlayStation 5 начнутся к рождественскому сезону в конце 2020 года. Что касается цены, то она может оказаться выше прогнозируемой. Ранее аналитики предполагали, что PS5 будет стоить не дороже смартфона среднеценового сегмента. Но недавнее исследование показало, что себестоимость игровой консоли Sony составляет 450 долларов, а значит ее итоговая стоимость может оказаться в районе 600 долларов.

Напомним, что ранее PlayStation 5 выиграла битву приставок задолго до ее начала. В то же время геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки.

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Источник: WCCFTech
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