Это стало возможно: Apple готовит невероятную опцию для iPhone

У iOS 13 появится функция, которая улучшит видеозвонки "техническим колдовством"

Новая функция будет доступна только для iPhone XS и XS Max Фото: Unsplash

У общения через видеозвонки есть один весомый недостаток – наши глаза всегда смотрят ниже, а не в камеру, от чего нет прямого зрительного контакта с собеседником. Во время видеосвязи по FaceTime каждый человек смотрит на экран, а не на камеру, поэтому газа не встречаются и оба собеседника выглядят сонными. Эту проблему Apple решила исправить с помощью полезной функции, которая появится в iOS 13 для iPhone и iPad.

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Разработчик приложения Майк Рандл обнаружил новый параметр в третьей сборке бета-версии iOS 13 под названием FaceTime Attention Correction. Описание этого параметра говорит о том, что он регулирует зрительный контакт с камерой при использовании FaceTime. Если это сработает, это будет довольно изобретательное техническое колдовство.

Рандл попробовал это со своим другом Уиллом Сигмоном и обнаружил, что это действительно работает и выглядит фантастически. Разница небольшая, но определенно очень заметная.

"Глядя на собеседника в экране, не на камеру, я вижу, что я смотрю на него прямо. Сперва немного жутко, но потом привыкаешь. Это просто невероятно, что подобная технология стала возможной уже сейчас", – написал Рандл в Твиттере.

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Разработчик предсказал эту технологию еще в 2017 году, когда он перечислил ее в качестве примера "невероятных усовершенствований программного обеспечения, которые нужно искать в предстоящие годы – усовершенствованные алгоритмы манипуляции изображениями, которые гарантируют, что звонки в FaceTime будут показывать ваши глаза, глядя на другого человека".

Похоже, что эта функция будет достаточно требовательной к вычислительным ресурсам, и доступна только для iPhone XS и XS Max, а также новинках iPhone XI 2019.

Напомним, что ранее Apple iPhone и iPad получили улучшение, которое вызвало гнев у пользователей. А недавно Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене.

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