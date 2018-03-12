Эволюция самого мягкого места: как появились и почему менялись диваны

Диван — обязательный предмет мебели во всех домах, и не только украинцев — будь то гостинка на 19 кв. м или пентхаус в элитном ЖК. Но столь любимый предмет отдыха, а зачастую и сна, в Европе появился сравнительно недавно — лишь несколько веков назад! До этого мы обходились стульями, лавками, кроватями и сундуками. Об истории экспансии дивана нам рассказали преподаватель "Европейской школы дизайна" Анна Левицкая и архитектор-дизайнер Надежда Самохина.







Канапе: диван как бутерброд в миниатюре Небольшое подобие дивана, скорее напоминающее скамью, с низкими подлокотниками и на тонких ножках. Канапе, как диван для недолгого ожидания или сидения двух-трех человек, ввели в обиход Людовики — XV и XVI. Это идеальная мебель для прихожих — чтобы присесть, надевая обувь. Мини-диван дал название и мини-бутерброду. Банкетка: диванчик для дам Самая младшая и далекая «сестричка» дивана появилась в Средневековье в будуарах французских модниц и ничего общего с банкетами не имела. «Бенкетка» с французского переводится как скамеечка и выглядит так же, только на одного человека и с боковыми ручками: для удобства переноски. Банкетки использовались у туалетных столиков, а в ХХ веке вышли из спален. Софа: почти как на востоке Широкий и удобный, но не очень большой диван с низкими подлокотниками и спинкой одной высоты. Эта разновидность дивана пришла из Османской империи и служила в домах европейских и славянских аристократов для дневного отдыха, обычно в положении полулежа и не обязательно сна. Еще не диван, но уже и не кресло в гостиной. Кушетка: гибрид дивана и кровати Кушетка — самая близкая сестра дивана, которая заняла места в гостиных европейской знати одной из первых — в XV—XVI веках. Кушетки скорее напоминали мягкие одноместные скамьи без спинки и подлокотников, и служили для непродолжительного сна. Таким, более дешёвым вариантом, обходились те, кто не мог себе позволить диван.

Античность: из Египта в Италию

Первые диваноподобные предметы интерьера были еще у древнеегипетской знати: на невысокие постаменты укладывали ковры и подушки. На них помещалось несколько человек, которые вели светские беседы. Такой прообраз дивана могли себе позволить только обеспеченные египтяне, а располагался он лишь в своеобразных "гостиных" — не приватных, а гостевых зонах. На нем было удобно вести неспешные беседы и принимать пищу.

Позже мраморные широкие скамьи с удобными подлокотниками появились в Риме, тоже только у знатных сибаритов (любителей праздной роскоши). На скамьи укладывались подушки и ковры, чтобы древним римским аристократам было мягко полулежать на боку, опершись на локоть, попивая вино и принимая пищу. Называлось такое ложе "клиния" или "триклиния".

Римские скамьи. Только для истинных аристократов-сибаритов

Европа: Людовик XV, Наполеон Бонапарт и граф Потемкин

Аскетичная средневековая Европа не могла себе даже представить, что, принимая гостей, можно возлежать! Поэтому диваны сперва здесь имели более строгий вид всевозможных скамей и деревянных стульев: спина сидящего должна быть прямой, чтобы подчеркнуть аристократичность семьи. У простолюдинов всей мебелью до конца XVIII века был сундук, стол да скамья.

С приходом Людовика, любителя роскоши и удовольствий, в Европе появились первые диваны: скамьи для нескольких человек со спинкой, как правило, разделенной на три секции, с подлокотниками и на ножках. Диваны наполнялись лебяжьим пухом, шерстью и конским волосом. В эпоху императора Наполеона Бонапарта, подражавшего во всем древним римлянам, на диванах можно было не только сидеть, но и возлежать, принимая гостей, как римский патриций. Но подобную вольность могли позволить себе салонные дамы высшего света: они принимали своих гостей, лежа на диване-кушетке с изголовьем-подлокотником с одной стороны. Такой вид дивана получил название рекамье. В Российской империи диваны стали популярны с легкой руки графа Потемкина.

По-богатому. Диваны в стиле ампир и классицизм особо любили европейские аристократы вплоть до ХХ века

Восток: дело тонкое, диванное

Своим названием "диван" обязан Востоку, а именно — языку фарси, на котором этим словом сперва обозначали "исписанные листы", затем "списки". Позже это все слилось в единый список документов или правил, которые изучали в общедоступных местах на широких удобных скамьях. Любители истинной роскоши, персы, проводили на низких широких скамьях, устланных коврами и обложенными подушками, дни напролёт! Лежа на диванах, они ели, пили, курили кальян, спали и решали государственные дела. Подобные скамьи с мягкими подушками для нескольких человек могли себе позволить не только богачи, но и средний восточный класс. Без диванов невозможно представить и гаремы, в которых восточные женщины проводили большую часть своей жизни. С Востока диваны попали и в Восточную Европу.

Гостиная. Низкие диваны с большими подушками украшают современные квартиры в восточном стиле

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ХХ век, революция: диван всемогущий

В конце XIX века мебель перестает быть прерогативой только богатых и начинает нашествие на все дома — от самых бедных до "денежных мешков". Век технического прогресса принес дивану буквально безграничную власть: он превращается и в кровать, и в бар, и в стол, и даже в книжные полки, трансформируясь во всевозможные виды. А когда в начале ХХ века был создан поролон dunlop, его начали использовать как идеальный наполнитель. Функционализм, царивший в 20-х годах прошлого века, диктовал эксперименты. Диван превратили в "шкаф", создав нишу для белья, затем попытались совместить с зеркалом, вмонтировав его в спинку в 30-х годах прошлого века. Ближе к 70-м в диван поместили бар, а в боковинах с торцевой стороны добавили ниши для книг. Угловые диваны впервые появились в середине прошлого века, чуть позже пришли модульные. В конце прошлого века стали применять ортопедические матрасы, превратив мебель для гостей в мебель для сна.

Главный герой. Сегодня диван, как в древнем Риме, Египте и Персии, снова служит местом роскошного отдыха