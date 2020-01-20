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Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

В Европейском Союзе предлагают ввести запрет на использование технологии распознавания лиц на срок от 3 до 5 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Face ID признали несовершенной технологией
Face ID признали несовершенной технологией
Фото: TechSpot

В феврале 2020 года Евросоюз опубликует документ, предписывающий регулирование использование новых технологий, включая биометрическую идентификацию и искусственный интеллект. Проект предстоящего документа показал, что технология распознавания лиц, например Face ID у iPhone, является недостаточно точной и вызывает сомнения у Европарламента. Поэтому ЕС предлагает запрет на использование этой технологии на срок от 3 до 5 лет, чтобы за это время ее могли сделать более совершенной.

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В новом проекте документа Европейской комиссии по искусственному интеллекту упоминаются неотъемлемые риски для частной жизни и прав человека, которые создает "биометрическая дистанционная идентификация" (распознавание лиц или Face ID). И одним из текущих решений, которое изучает ЕС, является "временный запрет на использование распознавания лиц частными или государственными субъектами в общественных местах".

В опубликованном проекте говорится, что в течение трех-пятилетнего запрета "можно было бы определить и разработать надежную методологию для оценки воздействия этой технологии и возможных мер по управлению рисками".

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ЕС уже обладает одними из самых строгих правил в мире, когда речь заходит о личных данных и их использовании компаниями и правительствами. Поэтому новость о том, что для биометрических данных будут также использоваться строгие стандарты, несомненно, порадует граждан, для которых конфиденциальность стоит на первом месте.

Напомним, что ранее в Сан-Франциско запретили использовать системы распознавания лиц в городе. Параллельно Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото.

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Источник: TechSpot
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