Facebook добавил новые смайлики с "обнимашками" и оскорбил пользователей

Социальная сеть Facebook добавила сет смайликов Care, но некоторые пользователи увидели в них жуткое оскорбление

Facebook анонсировал новый набор смайликов, которые ранее были добавлены в мобильном приложении Facebook и Messenger, а теперь доступны в обычных веб-версиях. Эмодзи предназначены для мотивации и поддержки пользователей, которые переживают тяжелые времена в связи с пандемией коронавируса и вынужденным карантином.

Изоляция во время кризиса COVID-19, безусловно, усложнила ситуацию. Кто-то потерял работу, кому-то урезали зарплату, а некоторые даже потеряли близких. Поскольку все вынуждены сидеть на большом расстоянии друг от друга в изоляции, то единственный способ помочь остается моральная поддержка через компьютер.

По этой причине Facebook прилагает усилия, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией. Социальная сеть таким жестом решила помочь всем, кто отчаянно пытается найти способ поддержать других. Эмодзи получили название Care ("Забота"). В сете всего два смайлика – объятия и сердечко. Но не все восприняли подарок с благодарностью – некоторые даже обиделись.

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Смайлик объятия удивительно похож на плюшевого мишку Тедди, который держит сердечко – это частый подарок на День Святого Валентина в США. Некоторые увидели в этом эмодзи оскорбление, мол, не время для романтики.

Смайлик объятий похож на мишку Тедди Фото: Search Engine Journal

Второй смайлик в виде пульсирующего сердечка также был раскритикован пользователями социальной сети. Дело в том, что он очень похож на конечную заставку мультфильмов Warner Brothers со слоганом That's All Folks! ("Вот и все, ребята!"), что является фактически посмертной открыткой – вот так неосторожно у Facebook получился черный юмор.

Эмодзи в виде сердечка пользователи увидели оскорбительным Фото: Search Engine Journal

Напомним, что ранее Facebook создала конкурента Zoom для помощи миллионам справиться с изоляцией. В то же время Facebook закрывает глючное приложение для Windows 10.

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