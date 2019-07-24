Facebook и Instagram не работает по всей Восточной Европе

24 июля 2019 года социальные сети Instagram и Facebook пострадали от проблем с доступом

Instagram и Facebook перестали работать в Украине и по всей Восточной Европе Фото: Unsplash

Самые популярные соцсети в мире Instagram и Facebook днем внезапно перестали работать. Независимый сайт мониторинга проблем в Интернете Downdetector зафиксировал, что Facebook и Instagram не работают по всей территории Восточной Европы.

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Карта отключения на сайте показала, что Украине, Польша, Венгрия и Чехия пострадали больше всего от этой проблемы. Пользователи около 15:00 заметили, что не могут зайти на Instagram и Facebook как с мобильного приложения, так и с веб-браузера на компьютере.

Facebook не работает по Украине Фото: Сегодня

Те пользователи, кому удалось зайти на соцсети, отмечают, что сами веб-страницы открываются медленно, некоторые функции не работают, а иногда появляются ошибки характера HTTP 500, означающие "внутренние ошибки сервера".

Карта неполадок Instagram Фото: Сегодня

Downdetector сообщает о наличии проблем с доступом к Инстаграму Фото: Downdetector

Причины пока не называются, команда Facebook активно исправляет проблемы с доступом на свои ресурсы.

Карта неполадок с Facebook Фото: Сегодня

Facebook, Instagram и WhatsApp хоть и выглядят отдельными социальными сетями, но в наши дни они все больше используют общую архитектуру и взаимосвязаны Facebook, по сообщениям, усиливает управленческий контроль над другими платформами, о монополии которого предупреждал бывший разработчик знаменитого мессенджера.

Напомним, что недавно из-за сбоя старейшая соцсеть случайно удалила данные пользователей за 12 лет. Также недавно Facebook за полгода удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов.

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