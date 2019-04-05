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Facebook и Instagram откажутся от Windows 10

Пользователи Facebook, Instagram и Messenger не смогут воспользоваться мобильными приложениями

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:26
Windows 10 Mobile постепенно "умирает"
Windows 10 Mobile постепенно "умирает"
Фото: Engaget

Смартфоны на операционной системе Windows 10 Mobile вскоре потеряют доступ к сервисам Instagram, Facebook и Messenger через приложения. В Microsoft подтвердили, что 30 апреля 2019 года пользователи не смогут воспользоваться социальными приложениями и им придется заходить на них через веб-браузер Edge. Об этом сообщает Engadget.

Пользователи Windows 10 Mobile и Windows Phone 8.1 на Reddit сообщили, что получили уведомление в Instagram о прекращении поддержки сервиса с 30 апреля. Эта новость крайне огорчила пользователей мобильных устройств Lumia, поскольку многие уже привыкли к этой ОС. Также Facebook, Instagram и Messenger входят в число лучших бесплатных приложений в Microsoft Store.

Сообщение о прекращении поддержки получили все пользователи Instagram на Windows 10 Mobile

Microsoft объявила об официальном закрытии мобильного направления в 2016 году из-за крайне низких продаж. Более того, в декабре 2019 года будут прекращены любые обновления безопасности и программного обеспечения после закрытия мобильного магазина приложений. Также многие сторонние приложения покинули Windows Store еще в 2015 году.

С другой стороны, владельцы смартфонов на Windows 10 Mobile могут до декабря пользоваться альтернативными приложениями для этих соцсетей: Winsta для Instagram и SlimSocial для Facebook.

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Напомним, что ранее Microsoft выпустили странный телефон из прошлого. В то же время энтузиасту удалось запустить десктопную Windows 10 и Fallout на обычном смартфоне.

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Источник: Engaget
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