Facebook Messenger получил стильную ночную тему: как включить

Темная тема мессенджера Facebook доступна смартфонам iPhone и включается через "пасхалку"

Темную тему пользователи Facebook Messenger просили очень давно Фото: Pixabay

Популярное приложение для общения Facebook Messenger получило новую возможность, которое полностью меняет интерфейс мессенджера. Речь идет о модной нынче темной теме, которую постепенно внедряют разработчики различных приложений после выхода macOS 10.14 Mojave. Об этой возможности узнал пользователь Reddit, который поделился обнаруженным секретом внутри приложения.

Разработчики не афишируют об этом поскольку темная тема находится на стадии тестирования и доступна не всем. Однако включить ее сейчас может каждый, кто обновится до самой свежей версии. В настройках этот пункт меню отсутствует, но разработчики специально сделали активацию темного интерфейса неочевидным, а в виде сюрприза.

Темная тема находится на стадии тестирования, но активировать ее может каждый Фото: Reddit

Dark Mode активируется, если отправить кому-либо из ваших контактов смайлик в виде полумесяца – приложение сообщит об активации "ночного режима". Затем необходимо пройти в настройки Facebook Messenger и переключиться в темный режим, активирующий ночной интерфейс.

Темную тему пользователи просили очень давно, поскольку она не только выглядит стильно и современно, но является актуальной для мобильных устройств с AMOLED-дисплеями – черный цвет не потребляет заряда аккумулятора на таких экранах.

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Неофициально темное оформление можно было использовать и на Android, но для этого необходимо провести несколько манипуляций с операционной системой с правами суперпользователя (root), однако не все пользователи готовы рисковать безопасностью своего устройства ради такого эксперимента.

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