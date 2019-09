Facebook отказывается от лайков ради "психического здоровья"

Скрыть лайки в Facebook хотят уже как минимум год, в первую очередь ради детей

Facebook рассматривает возможность скрывать лайки в ленте новостей. Компания уже опробовала аналогичный шаг в Instagram, чтобы помочь избавиться пользователям от привязанности к лайкам ради их "психологического здоровья".

Смотрите также в сюжете о том, как Facebook может довести до депрессии:

Блогер Джейн Маньчун Вонг, которая раньше нашла "темный режим" в настройках Facebook, обнаружила в коде Android-приложения социальной сети старт эксперимента с отключением лайков. В понедельник компания подтвердила, что рассматривает в будущем возможность удаления лайков в своей социальной сети, сообщает TechCrunch.

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg



Tip @Techmemepic.twitter.com/TdT73wT6A0