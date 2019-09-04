Facebook отказывается от лайков ради "психического здоровья"

Скрыть лайки в Facebook хотят уже как минимум год, в первую очередь ради детей

Посты Facebook больше не будут отображать количество лайков или реакций Фото: Unsplash

Facebook рассматривает возможность скрывать лайки в ленте новостей. Компания уже опробовала аналогичный шаг в Instagram, чтобы помочь избавиться пользователям от привязанности к лайкам ради их "психологического здоровья".

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Блогер Джейн Маньчун Вонг, которая раньше нашла "темный режим" в настройках Facebook, обнаружила в коде Android-приложения социальной сети старт эксперимента с отключением лайков. В понедельник компания подтвердила, что рассматривает в будущем возможность удаления лайков в своей социальной сети, сообщает TechCrunch.

Если это будет в итоге реализовано, то посты Facebook больше не будут отображать количество лайков или реакций. Пользователь, создавший публикацию, сможет видеть список людей и их реакции, но конкретное число лайков отображаться не будет. Вонг отметила, что лайки на комментарии по-прежнему можно просматривать со включенной функцией.

Неизвестно точно, когда именно функция будет внедрена для всех в Facebook. Тем не менее, скрыть лайки хотят уже как минимум полгода, в первую очередь ради детей.

Напомним, что ранее в Украине произошел массовый сбой Facebook и Instagram, мы выясняли причину происшествия. Также вскоре Facebook изменится до неузнаваемости.

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