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Facebook отказывается от лайков ради "психического здоровья"

Скрыть лайки в Facebook хотят уже как минимум год, в первую очередь ради детей

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:45
Посты Facebook больше не будут отображать количество лайков или реакций
Посты Facebook больше не будут отображать количество лайков или реакций
Фото: Unsplash

Facebook рассматривает возможность скрывать лайки в ленте новостей. Компания уже опробовала аналогичный шаг в Instagram, чтобы помочь избавиться пользователям от привязанности к лайкам ради их "психологического здоровья".

Смотрите также в сюжете о том, как Facebook может довести до депрессии:

Блогер Джейн Маньчун Вонг, которая раньше нашла "темный режим" в настройках Facebook, обнаружила в коде Android-приложения социальной сети старт эксперимента с отключением лайков. В понедельник компания подтвердила, что рассматривает в будущем возможность удаления лайков в своей социальной сети, сообщает TechCrunch.

Если это будет в итоге реализовано, то посты Facebook больше не будут отображать количество лайков или реакций. Пользователь, создавший публикацию, сможет видеть список людей и их реакции, но конкретное число лайков отображаться не будет. Вонг отметила, что лайки на комментарии по-прежнему можно просматривать со включенной функцией.

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Неизвестно точно, когда именно функция будет внедрена для всех в Facebook. Тем не менее, скрыть лайки хотят уже как минимум полгода, в первую очередь ради детей.

Напомним, что ранее в Украине произошел массовый сбой Facebook и Instagram, мы выясняли причину происшествия. Также вскоре Facebook изменится до неузнаваемости.

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Источник: TechCrunch
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