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Facebook принудительно переведет всех на новый дизайн в сентябре

Сегодня, 15:02

Осенью вернуться на классическую версию Facebook не получится – все пользователи будут окончательно переведены на новый дизайн социальной сети

В сентябре 2020 года Facebook запускает новый дизайн сайта для всех пользователей и при этом навсегда отключит старый. Хотя сейчас у пользователей есть выбор включить классическую версию Facebook, Engadget сообщает, что эта возможность осенью будет удалена.

Новый дизайн был анонсирован на конференции разработчиков Facebook в прошлом году и первоначально был реализован в приложениях социальной сети для iOS и Android. В марте он получил широкое распространение на настольных компьютерах в качестве дополнительной пробной функции, позволяющей людям при желании вернуться на старый дизайн. Однако в сентябре старый интерфейс будет упразднен.

Смотрите также в сюжете о том, как справиться с Facebook депрессией:

Новый интерфейс сильно отличается от того, что Facebook использовал на протяжении большей части своего существования. Он использует новомодное направление минимализма, без излишеств: он намного проще, включает намного больше белого пространства, а также появился темный режим. Функционально стало больше уделяться внимания группам, а разделы Facebook Watch, Marketplace и Gaming на верхней навигационной панели стали более заметными.

Новый дизайн Facebook с "ночным режимом"
Новый дизайн Facebook с "ночным режимом"
Фото: Сегодня

По словам разработчиков соцсети, это крайне необходимое обновление, которое избавит пользователей от перегруженного и откровенно устаревшего интерфейса.

Предупреждение об окончательном отключении старого интерфейса
Предупреждение об окончательном отключении старого интерфейса
Фото: Сегодня

В дальнейшем планируется внедрение сервисов знакомств с новыми людьми Secret Crush, Facebook Dating и Meet New Friends, которые будут предлагать пользователям новых друзей, основываясь на его предпочтениях.

Напомним, что ранее на территории Украины заработал Facebook Pay. Также параллельно Facebook запустил перекрестный чат между Messenger и Instagram.

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Источник: Engadget
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