Facebook создали AR-очки со сверхспособным восприятием: видео

Умная гарнитура от Facebook позволит усиливать звук таким образом, чтобы слышать только своего собеседника, отсеивая посторонние шумы

В недрах исследовательских лабораторий Facebook исследователи провели эксперимент, который показал, насколько важную роль играет звук в дополненной реальности. Главный ученый Майкл Абраш и его команда в FRL Research (ранее Facebook Reality Labs) опубликовали подробности о том, как будет работать их новая AR-гарнитура.

Возможности гаджета, которые он дарит человеку, команда называет "сверхспособностями восприятия". Встроенные системы AR, определяют, что владелец пытается услышать, затем усиливают это и подавляют фоновый шум. В сочетании с функциями пространственного звука устройство создает звуковой эквивалент наложения голограммы в очках.

Благодаря этому устройству пользователь будет лучше слышать собеседника во время разговора в людном месте, где сильное шумовое загрязнение, мешающее беседе. Для реализации технологии на устройстве разместили несколько микрофонов, используемых для улавливания окружающих пользователя звуков. Гарнитура отслеживает движения головы и глаз пользователя, и на основе собранных данных определяет, какие именно звуки он хочет слышать, а какие следует отфильтровать.

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Хотя разработка AR-гарнитуры не сконцентрирована на том, чтобы создать устройство для слабослышащих, устройство может оказаться полезным для людей, которые не хотят использовать слуховой аппарат в повседневной жизни.

AR-гарнитура от Facebook в действии Фото: Facebook

Также разработчики рассказали о технологии "Аудиоприсутствия" (Audio Presence), с помощью которой гарнитура способна воссоздавать виртуальные звуки, которые не отличаются от реальных с точки зрения восприятия. Это делает издаваемые гарнитурой звуки реалистичными, а пользователю кажется, что он на самом деле слышит то, что происходит вокруг, а не то, что выдает устройство.

Технология усиления звука в разрезе Фото: Facebook

Ожидается, что конечный вариант гарнитуры сможет изменять громкость звука в каждом ухе, а также создавать эффект отражения от стен. Кроме того, исследователи рассчитывают создать технологию, которая будет изменять звуки в зависимости от формы ушей пользователя. Все эти технологии должны появиться в будущей AR-гарнитуре от Facebook, но, когда именно компания может ее представить, пока неизвестно.

Напомним, что ранее Facebook собирался уничтожить Android собственной операционной системой. В то же время Facebook принудительно переведет всех на новый дизайн в сентябре.

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