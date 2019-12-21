Facebook уничтожит Android собственной операционной системой

Марк Цукерберг желает снизить зависимость Facebook от Android, разрабатывая собственную ОС

Facebook выступила против зависимости от Android Фото: Unsplash

Facebook нанял Марка Луковского для создания собственной операционной системы, которая будет использоваться с Android-зависимыми устройствами, такими как Oculus и запланированные очки AR. Луковский является одним из оригинальных соавторов ОС Windows NT, на основе которой сейчас работают операционные системы от XP до Windows 10.

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Вынужденный шаг Марка Цукерберга должен обеспечить больший контроль над своими устройствами внутри компании. Наличие независимой ОС позволит Facebook вносить улучшения, когда сочтет нужным, а не ждать, пока Google исправит ситуацию. Разработка собственной операционной системы также повысит уверенность компании в том, что ее оборудование не будет мешать конкурентам.

Марк Цукерберг не желает связываться с Android и iOS с будущем Фото: The Information

"Мы хотим убедиться, что мы сможем занять место среди AR и VR устройств следующего поколения. Мы не хотим полагаться на конкурентов, а сделаем все сами", – прокомментировал вице-президент Facebook по аппаратному обеспечению Эндрю Босворт в интервью The Information.

Facebook хочет начать интеграцию своей операционной системы с очками дополненной реальности (AR). Компания сообщила TechCrunch, что не ограничивает свое развитие только работой Луковского. Крупнейшая социальная сеть в мире ищет партнерские отношения с другими неназванными компаниями для дальнейшего развития целей AR.

Facebook в будущем может выглядеть примерно так Фото: TechSpot

В планах компании Цукерберга открытие нового офиса для разработки технологий дополненной и виртуальной реальности площадью 21 тысячу квадратных метров в Берлингеме, штат Калифорния, к северу от своей штаб-квартиры в Менло-Парке. Когда проект в виде веб-сайта начнет функционировать во второй половине 2020 года, на нем уже будут работать около 4 тысяч сотрудников, которые будут заняты разработкой прототипов устройств AR и VR нового поколения под новую ОС.

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А по срокам выхода операционной системы или хотя бы ее названия, Facebook не сообщили ничего.

Напомним, что ранее Facebook готовил к запуску новую функцию. Параллельно социальная сеть хочет отказывается от лайков ради "психологического здоровья".

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