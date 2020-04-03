Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Facebook выпустил Messenger для Windows 10 и macOS с темной темой

Десктопная версия Facebook Messenger полностью повторяет мобильные версии, но включает в себя темную тему

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:26

Facebook сегодня официально выпустил десктопное приложение Messenger Desktop для операционных систем Windows 10 и macOS. Приложение для быстрого обмена сообщениями обрело огромную популярность во всем мире, но до сих пор у него не было версии для десктопов (оно находилось в бета-тесте).

Читайте также:
Facebook Messenger получил стильную ночную тему: как включить

"Сегодня мы запускаем приложение Messenger для MacOS и Windows, чтобы вы могли вести видеочат на своем компьютере и оставаться на связи с друзьями и семьей по всему миру", – сообщает официальный блог Facebook.

Facebook Messenger Desktop
Facebook Messenger Desktop
Фото: ITC

Facebook Messenger Desktop предлагает пользователям бесплатные и безлимитные групповые видеозвонки, что сейчас в карантин особенно актуально. По словам компании, за последний месяц использование браузерной версии Messenger для аудио и видеозвонков увеличилось более, чем на 100%.

Смотрите также в сюжете о том, как зрители в соцсетях обсуждали дистанционное обучение:

По своему функционалу десктопная версия полностью повторяет мобильные версии, включая обмен сообщениями, аудио и видеозвонки, отправку файлов, а самое главное – темный режим оформления (есть серая тема и высококонтрастная). Все общение полностью синхронизировано между смартфонов и версией для Windows 10 и macOS – начав чат на мобильном устройстве, его можно моментально продолжить на компьютере или ноутбуке.

Скачать и установить Facebook Messenger Desktop уже можно в Microsoft Store и в Mac App Store.

Выбор режима оформления в Facebook Messenger
Выбор режима оформления в Facebook Messenger
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее Facebook закрыла глючное приложение для Windows 10. В то же время WhatsApp прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Трафик растет: украинцы из-за карантина ушли в интернет Конференции Zoom: ТОП-5 советов и хитростей Facebook теперь будет отмечать фейковые посты и в Украине Microsoft прекращает обновлять Windows 10 из-за коронавируса
интернет компьютер Facebook соцсети приложение windows 10 macOS Facebook Messenger
Источник: ITC
Реклама

Новости партнеров

Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении
Заразившаяся COVID-19 Ольга Куриленко рассказала о лечении

Популярные статьи

Сегодня, 11:30Food

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

День рождения Анастасии Заворотнюк: как складывалась жизнь звезды "Моей прекрасной няни"

Вчера, 20:05Техно

Коронавирус можно диагностировать по запаху кожи

Вчера, 18:13Fun

Благовещение-2020: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 15:18Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

1 апреляFun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

1 апреляLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

1 апреляEvents

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

1 апреляFood

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

1 апреляFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляEvents

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

1 апреляТехно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

Новости партнеров

Комаровський зробив заяву про антибіотики і коронавірус
Комаровський зробив заяву про антибіотики і коронавірус
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Ленивые беляши из батона
Ленивые беляши из батона
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Ни грамма пользы: названа самая бесполезная каша
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Постные лепёшки на сковороде. Рецепт с фото пошагово
Генетика или гормоны: почему новый вирус убивает больше мужчин
Генетика или гормоны: почему новый вирус убивает больше мужчин
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)