Facebook выпустил Messenger для Windows 10 и macOS с темной темой

Десктопная версия Facebook Messenger полностью повторяет мобильные версии, но включает в себя темную тему

Facebook сегодня официально выпустил десктопное приложение Messenger Desktop для операционных систем Windows 10 и macOS. Приложение для быстрого обмена сообщениями обрело огромную популярность во всем мире, но до сих пор у него не было версии для десктопов (оно находилось в бета-тесте).

"Сегодня мы запускаем приложение Messenger для MacOS и Windows, чтобы вы могли вести видеочат на своем компьютере и оставаться на связи с друзьями и семьей по всему миру", – сообщает официальный блог Facebook.

Facebook Messenger Desktop Фото: ITC

Facebook Messenger Desktop предлагает пользователям бесплатные и безлимитные групповые видеозвонки, что сейчас в карантин особенно актуально. По словам компании, за последний месяц использование браузерной версии Messenger для аудио и видеозвонков увеличилось более, чем на 100%.

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По своему функционалу десктопная версия полностью повторяет мобильные версии, включая обмен сообщениями, аудио и видеозвонки, отправку файлов, а самое главное – темный режим оформления (есть серая тема и высококонтрастная). Все общение полностью синхронизировано между смартфонов и версией для Windows 10 и macOS – начав чат на мобильном устройстве, его можно моментально продолжить на компьютере или ноутбуке.

Скачать и установить Facebook Messenger Desktop уже можно в Microsoft Store и в Mac App Store.

Выбор режима оформления в Facebook Messenger Фото: Сегодня

Напомним, что ранее Facebook закрыла глючное приложение для Windows 10. В то же время WhatsApp прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS.

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