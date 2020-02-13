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Facebook закрывает глючное приложение для Windows 10

Facebook для Windows 10 будет удален из Windows Store 28 февраля 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Facebook исчезнет из Windows Store
Facebook исчезнет из Windows Store
Фото: Unsplash

Пользователи Facebook, которые получают доступ к социальной сети через одноименное приложение из Windows Store для Windows 10, вскоре не смогут им воспользоваться. Компания Марка Цукерберга заявила, что прекращает поддержку этого приложения в пятницу 28 февраля 2020 года.

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Ресурс MSPowerUser обнаружил электронное письмо с предупреждением о прекращении работы приложения, которое разослали некоторым пользователям Windows 10. Причиной удаления программы из Windows Store стало огромное количество ошибок, недоработок и других проблем. Пользователи жалуются, что приложение серьезно уступает мобильным аналогам под iOS и Android. Также Facebook для Windows 10 очень редко получает обновления и в нем практически отсуствует какая-либо поддержка.

Facebook для Windows 10 оказался проблемным, медленным и глючным
Facebook для Windows 10 оказался проблемным, медленным и глючным
Фото: MSPowerUser

Удаление приложения не является шокирующей новостью. Она крайне непопулярная и имеет рейтинг 2,4 балла из 10 на основе 1126 обзоров в Windows Store. Пользователи жалуются на сбои, медленную работу и прочие "глюки". Регулярные обновления не были первоочередной задачей для Facebook, и теперь они сокращают свои ресурсы, закрывая приложение и направляя пользователей на веб-сайт социальной сети.

Facebook для Windows 10 крайне непопулярен
Facebook для Windows 10 крайне непопулярен
Фото: Сегодня

Вместе с тем, приложение для обмена сообщениями Facebook Messenger в Windows Store недавно получило обновление и будет продолжать работать и получать поддержку в дальнейшем.

Напомним, что недавно Facebook исполнилось 16 лет, мы собирали ТОП-10 интересных фактов о социальной сети. В то же время WhatsApp прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS.

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Источник: MSPowerUser
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