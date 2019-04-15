Фантастическое зрелище: центр нашей галактики показали на видео

NASA опубликовала панорамное видео, которое позволяет совершить путешествие в центр Млечного пути

Видео галактического центра лучше всего смотреть в очках виртуальной реальности Google VR Фото: Pixabay

Специалисты из NASA на основе данных космической рентгеновской обсерватории "Чандра" создали 360-градусное видео сверхвысокой четкости, которое позволяет увидеть центр нашей галактики Млечный путь, неподалеку от черной дыры Стрелец A* в ее центре. На видео воссозданы множество массивных звезд и образующийся межзвездный ветер.

Более того, исследователи отобразили плотные скопления вещества, стекающего в направлении черной дыры. Синий и голубой цвета представляют рентгеновское излучение облаков горячего газа с температурой в десятки миллионов градусов; красный иллюстрирует ультрафиолетовое излучение из умеренно плотных областей более холодного газа с температурой в десятки тысяч градусов, а желтый – более холодный газ с самой высокой плотностью. Столкновения между газовыми потоками видны как яркие вспышки света.

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Видео галактического центра лучше всего смотреть в очках виртуальной реальности Google VR, но и без них перед зрителем открывается захватывающая картина. А формат панорамы позволяет перемещаться по центру Млечного Пути, рассматривая его со всех сторон и разных ракурсов.

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