Ferrari отказалась выпускать спортивные электрокары

Ferrari не согласны на короткие поездки и долгие зарядки

Ferrari попробует найти решение проблемы к 2025 году Фото: Unsplash

В то время, когда именитые автомобильные бренды стараются выпускать свои электромобили, Ferrari решила остаться в стороне. Выпуск гибридного спортивного авто пока является вершиной достижений итальянского автопроизводителя. На днях Ferrari заявила, что не собирается выпускать электромобили в ближайшем будущем. Об этом сообщает Engadget.

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Руководитель компании Луи Камиллери заявил журналистам, что производитель суперкаров не будет производить электрокары, по крайней мере до 2025 года у них таких планов нет. Это не из-за враждебности или скептицизма. Дело в том, что на текущий момент технологии электрокаров не соответствует ожиданиям Ferrari. Руководитель автобренда уточнил, что существуют существенные проблемы со скоростью перезарядки мешают Ferrari совершить "прыжок".

Ferrari раньше искала возможность создания электромобиля. Но пока компания сфокусирована на создании гибридных моделей, например SF90 Stradale. В планах итальянского автопроизводителя увеличить выпуск гибридов так, чтобы к 2022 году их количество составляло 60% от общих продаж. На текущий момент Ferrari сосредоточена на изучении экологически альтернативных силовых установках, вроде водородных или биотоплива, чтобы найти наиболее "эффективный и действенный".

Даже самый быстрый спортивный электромобиль Porsche Taycan обладает рядом существенных недостатков, на которые Ferrari не согласна. К примеру, немецкий конкурент может проехать всего 323 километра на свежей батарее. Также самая быстрая зарядка не способна восполнить заряд батареи быстрее, чем за 20 минут – у Ferrari не согласны ждать так долго. Такие технические ограничения не привлекают итальянский бренд. Компания согласна подождать и найти решение проблем с дальностью и скоростью перезарядки батарей, прежде чем выпускать новый электрокар с самым узнаваемым логотипом лошади на капоте.

Напомним, что ранее Ferrari приглашала каждого лично испытать мощность автомобилей на треке. Также недавно Ferrari показала первое фото нового суперкара.

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