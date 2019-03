Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Apple полностью отказалась от разработки беспроводной зарядки AirPower после полутора лет разработки

Беспроводная зарядка AirPower, анонсированная в 2017 году, не доберется до магазинов – Apple отправила ее на "кладбище" проектов, которые не оправдали надежд компании и не смогли соответствовать высоким стандартам качества. Спустя полтора года проект собственной беспроводной зарядки был закрыт навсегда.

Старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Дэн Риччио принес извинениям всем, кто ждал беспроводную зарядку, но выразил приверженность Apple беспроводному будущему. Эти слова обнадежили поклонников Apple в том, что компания возможно вернется к этой идее позже.

Here is the statement from Apple SVP of hardware Dan Riccio on AirPower's cancellation. pic.twitter.com/FUoF6fUzah