Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Apple полностью отказалась от разработки беспроводной зарядки AirPower после полутора лет разработки

Apple предпочла закрыть проект беспроводной зарядки Фото: Business Insider

Беспроводная зарядка AirPower, анонсированная в 2017 году, не доберется до магазинов – Apple отправила ее на "кладбище" проектов, которые не оправдали надежд компании и не смогли соответствовать высоким стандартам качества. Спустя полтора года проект собственной беспроводной зарядки был закрыт навсегда.

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Старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Дэн Риччио принес извинениям всем, кто ждал беспроводную зарядку, но выразил приверженность Apple беспроводному будущему. Эти слова обнадежили поклонников Apple в том, что компания возможно вернется к этой идее позже.

Here is the statement from Apple SVP of hardware Dan Riccio on AirPower's cancellation. pic.twitter.com/FUoF6fUzah — Matthew Panzarino (@panzer) 29 марта 2019 г.

Изначально проект был очень привлекателен, поскольку по идее Apple AirPower должна была заряжать не одно устройства, а сразу несколько: iPhone, и Apple Watch, и AirPods одновременно. При этом процент заряда каждого устройства можно было бы отслеживать на смартфоне. Однако проблема в том, что AirPower должна была оказаться очень тонкой и компактной, и это шло вразрез с заявленной функциональностью. В итоге Apple, судя по развитию событий, предпочла вовсе закрыть проект, нежели поступиться своими принципами компактности и "чистого дизайна".

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