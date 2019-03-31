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Фиаско: Apple отправили на "кладбище" перспективный проект

Apple полностью отказалась от разработки беспроводной зарядки AirPower после полутора лет разработки

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:25
Apple предпочла закрыть проект беспроводной зарядки
Apple предпочла закрыть проект беспроводной зарядки
Фото: Business Insider

Беспроводная зарядка AirPower, анонсированная в 2017 году, не доберется до магазинов – Apple отправила ее на "кладбище" проектов, которые не оправдали надежд компании и не смогли соответствовать высоким стандартам качества. Спустя полтора года проект собственной беспроводной зарядки был закрыт навсегда.

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Старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Дэн Риччио принес извинениям всем, кто ждал беспроводную зарядку, но выразил приверженность Apple беспроводному будущему. Эти слова обнадежили поклонников Apple в том, что компания возможно вернется к этой идее позже.

Изначально проект был очень привлекателен, поскольку по идее Apple AirPower должна была заряжать не одно устройства, а сразу несколько: iPhone, и Apple Watch, и AirPods одновременно. При этом процент заряда каждого устройства можно было бы отслеживать на смартфоне. Однако проблема в том, что AirPower должна была оказаться очень тонкой и компактной, и это шло вразрез с заявленной функциональностью. В итоге Apple, судя по развитию событий, предпочла вовсе закрыть проект, нежели поступиться своими принципами компактности и "чистого дизайна".

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Напомним, что ранее появились слухи о том, что у Samsung Galaxy Note 10 удалят все кнопки. В свою очередь Xiaomi уже выпустила 100-ваттную турбо-зарядку и показала ее работу на видео.

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Источник: TechCrunch
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