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Спецпроект

Финалисты проекта Make It Smart во Львове: знакомство и первые впечатления

Продолжаем рассказывать о том, как студенты ведущих украинских вузов, финалисты конкурса Make It Smart, ищут технологичные решения, которые помогут сделать жизнь в их городах комфортнее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32

Команда Днепровской политехники во Львове
Львовская опера – сердце города
Панорама Львова
Доминиканский собор – памятник архитектуры в стиле барокко
Архитектурные сооружения даже в кондитерской
Львов славится не только архитектурой, но и пивоварнями
Оборонная стена бернардинского монастыря во Львове
Собор Святых Ольги и Елизаветы построен в начале прошлого века
Высота костела Эльжбеты – 85 м. Это самый высокий исторический памятник Львова
Фасад собора Святых Ольги и Эльжбеты
Собор Святых Ольги и Елизаветы (или костел Эльжбеты) внутри
Памятник Степану Бандере и триумфальная арка
Успенская церковь – памятник ренессансной архитектуры
Костёл и монастырь бернардинцев
Львов – город с особой атмосферой
Красота в каждой детали
Часовня Боимов – памятник архитектуры XVII века
Экспонат из Музея стекла
Львовяне стараются сохранить старинную атмосферу своего города и в ресторанах
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В предыдущем материале мы вас познакомили с финалистами Make It Smart – студентами тех самых вузов, которые стремятся изменить страну.

Итак, первая встреча финалистов Make It Smart перед путешествием по европейским городам big city в поисках новых технологий состоялась во Львове – одном из красивейших городов Украины. Завораживающая архитектура старого города, музеи и парки, уютные рестораны и шумные гастропабы – все это создало неповторимую атмосферу.

Менеджер по устойчивому развитию ДТЭК Энерго – Алина Зуйковская рассказывает о Make It Smart: идеи и амбициозные цели проекта. Смотрите!

Студенты быстро нашли общий язык и отправились изучать местность. Все ребята отметили, что Львов очень колоритный город.

Команды поднимались на ратушу, осматривали дворцы и соборы, бродили уютными улочками города, пробовали местные сорта пива, знакомились с особенностями галицкой кухни и делились своими ожиданиями от поездки. А обсудить ребятам было что, ведь они везли совершенно разные проекты в Европу для оценки специалистами в области Smart City. Естественно, оценивали студенты с точки зрения технологий и Львов.

Тимур Фарзаев, студент Запорожской политехники
Тимур Фарзаев, студент Запорожской политехники

"Львов – это великолепный город, который дарит прекрасные эмоции, много энергии и за небольшую сумму денег – хороший шоколад, кофе и вид. Но был единственный большой минус: одного дня для того, чтобы познакомиться со всеми достопримечательностями, архитектурными ценностями, разнообразными лавками, магазинчиками, пабами, не хватает. Отдельное спасибо колориту улиц города.

Но назвать Львов Smart я не могу, так как по сравнению с городами Европы он немного отстает… К примеру, во Львове я не нашел альтернативных видов энергии (ветряков, солнечных панелей и и.д.). Я бы сказал, что Украине и всем ее городам есть куда стремиться. Вот, например, знаю, что недавно в Николаеве установили ветряки – и это хорошая новость. Мне кажется, что нам нужно перенять опыт всех больших городов Европы по постройке за городом ветроэлектростанций. И заводов по переработке мусора".

Елизавета Нор, студентка Днепровской политехники
Елизавета Нор, студентка Днепровской политехники

"Первым городом, который мы посетили, стал живописный Львов. Нас поразила архитектура старого Львова, а именно – Доминиканский собор и собор Святых Ольги и Елизаветы. Хотелось бы отметить и смарт-технологи, которые уже внедрены в инфраструктуру города: в центре установили стационарные контейнеры для разделения мусора и можно воспользоваться городским велосипедом, скачав приложение. Обратила внимание и на информационные терминалы для туристов. Но до "смарт"-уровня Варшавы и Берлина городу еще далеко".

Вадим Кшановский – студент Львовской политехники
Вадим Кшановский – студент Львовской политехники

"Львов – город, расположенный на границе с Европой. Это достаточно заметно по развитию нашего города, если сравнивать его с другими украинскими городами.

Ведь есть большое количество технологий во Львове и европейских городах: использование мобильных приложений для услуг. Например, аренда велосипедов во Львове осуществляется так же, как и аренда самокатов в Варшаве.

Вообще смарт-технологии – это замена человека на автоматический процесс. Поэтому в европейских странах это активно развивается и распространяется. Например, очень интересно совершение покупок в продуктовых магазинах без участия продавцов. То есть покупатель просто выбирает нужный товар и автоматически рассчитывается в супермаркете, без участия продавца".

Роман Карплюк, Львовская политехника:

"Для меня smart в плане городов – это комфорт. Если принимать во внимание Львов, то у нас присутствует возможность проката велосипедов, их можно взять в аренду в одном месте и сдать в другом после завершения поездки. Но есть проблема с малым количеством велодорожек. В Европе же были не только велодорожки, но и светофоры для велосипедистов. Эта опция облегчает передвижение для пешеходов, автомобилистов и самих велосипедистов. Еще во Львове есть возможность в трамваях и троллейбусах оплатить проезд через приложение "Приват24", что в определенной степени облегчает поездку.

Если сравнивать наши города с европейскими, то это, в первую очередь, доверие страны, города к гражданам. Простой пример – метро в Германии. Там нет ни турникетов, ни контролеров, которые проверяют, есть ли у тебя билет, а просто стоят терминалы, продающие билеты.

Я считаю, что Украина идет в направлении "смарт", потому что все-таки понемногу мы перенимаем опыт и внедряем технологии. Из основных нюансов – это темпы внедрений, но это тоже придет со временем".

Как оценят специалисты в области Smart City проекты ребят и какие впечатления будут у студентов от Варшавы, читайте в следующем материале нашего проекта "Make It Smart: Украинские студенты ищут новые технологии для Украины".

О конкурсе:

Make It Smart – конкурс студенческих проектов для улучшения инфраструктуры городов с использованием новых технологий и с учетом принципов Smart City. Проходит при поддержке компании ДТЭК в партнерстве с ведущими вузами.

Конкурс помогает понять, какие инновационные решения нужны украинским городам. Начинающие новаторы получат рекомендации по разработке от экспертов и гуру индустрии Smart City*.

Команда, чей проект победит, сможет воплотить его в жизнь.

*Smart city (умный город) – это принцип использования современных технологий для улучшения качества жизни в городах и селах.

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