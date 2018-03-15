Физики начинают строить звездный реактор. Не так ли начинаются фильмы-катастрофы?

Сегодня, 10:00

Тороидальная камера с помощью магнитов способна удерживать сверхгорячую плазму

Обернется ли это чем-то для человечества? Фото: todayonline.com
Обернется ли это чем-то для человечества? Фото: todayonline.com

Специалисты из США намерены построить реактор, который работает посредством термоядерного синтеза — процесса, протекающего в недрах звезд.

В ближайшие 15 лет проект должны реализовать физики Массачусетского технологического института при сотрудничестве с сотрудниками компании Commonwealth Fusion Systems.

Отмечается, что экспериментальный проект носит название Spark, для него создана тороидальная камера, которая с помощью магнитов из специальных сплавов способна удерживать сверхгорячую плазму.

Spark предстоит генерировать 100 мегаватт тепловой энергии. Если эксперимент окажется успешным, эксперты планируют построить в 2 раза более мощный реактор.

Напомним, вчера скончался легендарный физик и ученый Стивен Хокинг.

Хокинг мирно умер в своем доме в Кембридже рано утром в среду, 14 марта. Об этом сообщает Іndependent со ссылкой на представителя семьи профессора.

В своем заявлении его дети Люси, Роберт и Тим сказали: "Мы глубоко огорчены тем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет.

Перед смертью физик смог объяснить, что же было до Большого Взрыва.

О том, как Стивен Хокинг прилетал в Киев, смотрите на видео ниже:
реактор, физик, Стивен Хокинг

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Источник:

УКРОП

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