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Флаг трансгендеров и мужчина с фатой: Unicode ввел 117 новых смайликов

Международный стандарт расширяет общий список до 3330 эмодзи с 55 вариантами цвета кожи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
Внедрение новых смайликов будет завершено в конце 2020 года
Внедрение новых смайликов будет завершено в конце 2020 года
Фото: Unsplash

На этой неделе консорциум Unicode завершил работу над Emoji 13.0. Свежая итерация включает в себя 117 совершенно новых смайлика, включая 55 вариантов оттенков кожи и несколько вариантов гендерной идентичности. Стоит отметить, что новые смайлики, добавленные в 13 версии, являются просто общими образцами, а поставщики смартфонов, такие как Apple и Samsung, должны нарисовать свои собственные уникальные варианты на основе этих рекомендаций. Полноценное внедрение новых смайликов будет завершено ближе к концу 2020 года.

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Очень хорошо представлены животные в обновлении – консорциум добавил новые варианты для черного кота, бобра, белого медведя, бизона и мамонта, а также тюленя и птицы додо. В категории продуктов питания и напитков у нас теперь появился болгарский перец, черника, оливки, пузырьковый чай и тамале, а также другие угощения.

Новые смайлики по стандарту Unicode
Новые смайлики по стандарту Unicode
Фото: TechSpot

Гендерно-нейтральный Санта, мужчина с фатой, флаг трансгендеров, ловушки для мышей, ведра, зубные щетки, вантуз, лестница, надгробие, каска и человеческие органы также дополняют обновление. Таким образом на 2020 год в базе данных Unicode Consortium насчитывается уже 3330 эмодзи.

Основной целью некоммерческой организации Unicode является обеспечение общения людей из разных стран и культур на одном общем языке символов. Группа была основана еще в 1991 году, но в последнее время в их обязанности входит внедрение эмодзи для использования на мобильных устройствах и в Интернете.

Смотрите также в сюжете о том, как на номерные знаки автомобилей можно будет добавлять смайлики. Также ранее Xiaomi угрожала судом за обвинения в плагиате из-за смайликов.

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Источник: TechSpot
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