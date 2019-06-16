Флешки ускорит новый порт USB 4.0: объявлена дата выхода

USB Promoter Group объявили дату появления первых ноутбуков с портом USB 4.0

Мир готовится к переходу на USB 4.0 Фото: Unsplash

В марте 2019 года состоялся анонс нового стандарта USB 4.0 на базе Thunderbolt. Главным нововведением по сравнению с USB 3.0 в двукратном повышении скорости передачи данных – с 20 Гбит/с до колоссальных 40 Гбит/с. На днях стало известно, когда появятся первые устройства с новым скоростным портом.

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Как утверждает портал Anandtech, группа USB Promoter Group сейчас усердно работает над новой спецификацией USB 4.0. По словам представителей организации, первые компьютеры, ноутбуки, флешки и прочие девайсы с портом USB 4.0 будут доступны к концу 2020 года. Сейчас разработка достигла итерации 0.7, а это значит, что официальная спецификация будет опубликована во II квартале 2019 года.

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USB Promoter Group утверждает, что USB 4.0 будет обратно совместим с USB 3.0 и USB 2.0. Однако новый интерфейс предоставит невообразимо быструю скорость передачи данных, а также подключать по нему одновременно два монитора с разрешением 4K без дополнительного питания.

Спецификация USB 4.0 Фото: Anandtech

Напомним, что ранее ADATA удалось создать дешевый и супербыстрый SSD накопитель. Также аналитики предрекают сильное падение цен на компьютерные комплектующие в 2019 году.

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