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Фокстрот дарит своим покупателям 25 iPhone Xr

Всеми любимый супермаркет электроники и бытовой техники во второй половине сентября приготовил для покупателей множество ценных подарков и сюрпризов

На день рождения принято получать поздравления и подарки, а особенно, когда это значимый юбилей – 25-летие. За такой промежуток времени Фокстрот прошел долгий и трудоемкий путь развития и роста – от компании по оптовой торговле бытовой техникой и электроникой до одной из крупнейших торговых сетей и по истине народным брендом.

По этому случаю Фокстрот приглашает своих покупателей и гостей разделить радость праздника и уже готов принимать массу поздравлений и добрых слов. А вот подарки ко Дню рождения будет дарить сам именинник. И главные из них – 25 смартфонов Apple iPhone Xr!

Акция "Дарим 25 iPhone Xr к 25-летию"* от Фокстрот стартует 16 сентября и продлится до 30 сентября 2019 г. Чтобы получить невероятный шанс выиграть крутой смартфон, необходимо приобрести товар на сумму от 1 000 грн. одним чеком в период проведения акции (в любом розничном магазине или онлайн-площадке) и зарегистрироваться в программе лояльности "Фокс-клуб". Розыгрыш проводится ежедневно за предыдущий день рандомным путем с видеофиксацией, а результаты публикуются на сайте Foxtrot и в социальных сетях.

"Осень 2019 года – особенно значима для всей команды Фокстрот и наших любимых покупателей, количество которых является нашим главным достижением. Мы объявили о перезагрузке бренда, открываем и переоткрываем обновленные магазины сети, начиная важный этап в 25-летней истории компании, – прокомментировала юбилей компании маркетинг-директор Фокстрот Наталия Ставрати. – Поэтому наш день рождения – это, прежде всего, праздник для покупателей, которые ценят наши старания и стимулируют нас быть еще лучше".

В Фокстрот также отметили, что кроме 15 ежедневных розыгрышей в период празднования, 1 октября состоится мега-розыгрыш сразу 10 iPhone Xr, множества других подарков от Фокстрот и партнеров праздника: 43-дюймовые телевизоры Samsung, пылесосы ROWENTA, холодильник BEKO, стиральная машина BEKO, духовой шкаф и многое другое.

Также именинник готовит дополнительные бонусы за покупки, акционные цены на популярные модели смартфонов, ноутбуков, крупной и мелко-бытовой техники, посуды и аксессуаров. Так, в период акции мощный ноутбук Lenovo Ideapad 330 можно будет купить со скидкой в 4 тыс. грн – за 169999 грн, на "стиралке" Samsung с технологией Eco Buble сэкономить 2500 грн (акционная цена – 12499 грн), а на покупке холодильника LG класса А++ более 4 тыс., купив его по акционной цене за 14025 грн.

Помимо этого, покупателям доступны комфортные кредиты** на срок до 24 месяцев от банков-партнеров.

Так что поспешите в Фокстрот за подарками и скидками!

*Подробнее об условиях акции узнавайте на сайте https://www.foxtrot.com.ua/ с 16.09.2019 г., а также в магазинах розничной сети Фокстрот.

**Имеется в виду кредит, предлагаемый ОАО "Альфа-Банк" (Лицензия НБУ № 61 от 05.10.2011) (максимальный срок, на который выдается кредит – 24 месяца, реальная годовая процентная ставка 0,01%, размер первого взноса – от 0 % от цены товара, максимальная сумма, на которую может быть выдан кредит – 100 000 гривен). Детали уточняйте у представителей банка, которые находятся в магазинах ТМ "Фокстрот". Информация о кредите предоставляется на правах рекламы. Банк оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин или самостоятельно изменить условия предоставления кредита.

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