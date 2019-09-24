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FoоdTech по-киевски – в Украине набирает обороты новый тренд

Мир стремительно переходит в онлайн – цифровые технологии вытесняют более привычные формы взаимодействия с магазинами и ресторанами

IT-технологии вплетаются в нашу повседневную жизнь так быстро, что иногда мы просто не успеваем следить за новинками. Мир стремительно переходит в онлайн. Вследствие чего, сформировался совершенно новый тренд – фудтех (от английского FoodTech), к которому относится все, что связано с доставкой продуктов и еды, take away, а также бронирование столиков в ресторанах.

Тренд становится все популярнее. По мнению аналитиков агентства Research & Markets, через 3 года объем глобального рынка фудтех-сервисов дорастет до $250 млрд. Цифровые технологии вытеснят более привычные формы взаимодействия с магазинами и ресторанами. Зачем заказывать пиццу по телефону, если можно сделать то же самое через тачскрин смартфона?

Популяризуются приложения, позволяющие управлять заказами со смартфона, минимизировать голосовое общение и денежный кэш. Эти фишки особо оценят представители поколений Y и Z, для которых важны комфорт, жизнь по собственному графику и минимум лишних телодвижений.

Рассмотрим некоторые из них подробнее.

1. Еда из ресторана приедет за час

В октябре 2018-го в Киеве заработала испанская служба доставки Glovo. У нее есть одноименное приложение на смартфоне для заказа еды из ресторанов. Среднее время доставки – 45 минут, стоимость – от 30-40 грн. Местонахождение курьера, чаще всего, отслеживается: это удобно для control freak и тех, кто проголодался. Glovo сотрудничает с McDonald's, Musafir, Mafia, Mister Cat, Salateira и другими заведениями быстрого питания.

Американский сервис Uber Eats – конкурент и брат-близнец Glovo. Запустился в Киеве весной 2019-го. Время click-to-eat (от нажатия кнопки до прихода курьера) – 40-60 минут, стоимость – от 30 грн. Курьеров в городе пока немного, но у службы грандиозные планы. Перечень заведений-партнеров большой. В нем закусочные ("Пирожковая Тетя Клара", Furgoneta), модные места (Mimosa Brooklyn Pizza, Smørrebrød, Milk Bar) и любимые многими рестораны из Gastro Family Димы Борисова ("Білий налив", Bar Mushlya).

Обе службы – находка для ресторанов, не имеющих собственной доставки, и их поклонников.

2. Бронирование столиков и еды в ресторанах

Такие сервисы интегрируются с системой управления рестораном. Пользователь устанавливает приложение и делает бронь, она принимается заведением автоматически. Теперь не нужно созваниваться с рестораном для резервации столика. Подобные приложения очень популярны на Западе: это OpenTable, BookTable, Quandoo.

В Украине тоже есть сервисы для бесплатной брони столиков: RestOn, RestYou, LeClick. Последний является сателлитом российской компании.

Со столиками понятно, а что такое бронирование еды? Все просто. Выбираете ресторан в приложении, потом – блюдо из его меню, оформляете заказ и оплачиваете онлайн. А потом приходите в заведение, получаете уже приготовленную пищу и сразу приступаете к еде. Такую функцию предлагает пока единственное приложение – RestYou.

В принципе, RestYou вполне обоснованно можно назвать аналогом Booking в ресторанной сфере. Приложение позволяет в несколько кликов подобрать заведение, зарезервировать столик, сформировать меню, оплатить заказ. К моменту прибытия в ресторан все будет готово. Столик накрыт, официанты готовы подавать первое блюдо.

Сервис рассчитан на тех, кто не хочет ждать, пока ресторанная кухня будет готовить заказ. А после принятия пищи не желает ожидать расчета, ведь блюдо заранее оплачено, включая чаевые. RestYou создано для деловых людей, вечно спешащей молодежи и туристов, для которых важна каждая свободная минута.

У приложения большой потенциал. За месяц со старта приложение скачали 2500 человек, было оформлено более 1000 заказов. Сейчас в активе RestYou – более 500 популярных заведений Киева в разных ценовых категориях: от демократичных кафе до luxury-ресторанов. Среди них Avalon, Файна Фамілія, Монтеккі Капулетті, Argentina Grill, BAO, Guramma Italia, Guramma Asia, Boho и другие.

3. Подписка на еду: доставка здоровой пищи

Бум на здоровую пищу и ее заказ на специальных площадках начался около 5 лет назад. Сервисы предлагали подписаться на доставку готовых завтраков, обедов и ужинов на неделю. Фишка в том, что с этой едой не надо считать калории и думать о пищевом поведении: все уже просчитано и продумано.

Кто-то этим переболел, кто-то только включается в погоню за здоровьем. В отличие от других трендов, этот не угасает, а находит новых поклонников. Доставку здоровых рационов по подписке предлагают FoodEx (бывший "Шпинат"), Eat Easy, Service Diet, TimeEat, YARO, DetoxShop. Вкусные меню на день привозят с утра. Многие сервисы не просто готовят и доставляют, но и предоставляют консультацию диетолога с подбором рациона.

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