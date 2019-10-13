Fortnite не работает: вместо игры зияет черная дыра

Популярная игра Fortnite завершила десятый сезон таинственной черной дырой, поглотившей целый остров

Это конец Fortnite? Фото: CNET

10-й сезон в популярной игре Fortnite жанра "Королевская битва" официально завершился 13 октября специальным событием The End ("Конец"), после которого должен был наступить 11-й сезон. Но этого не произошло – игра перестала работать перед самым началом ожидаемого сезона. Игроки не могут подключится, а на официальном сайте Fortnite зияет черная дыра, транслируемая в Twitch, YouTube, Instagram и Twitter.

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Окончание 10-го сезона вызвало разрушение острова и, по-видимому, самой игры, так как на момент написания этой статьи серверы Fortnite не отвечают. Разработчики Fortnite запустили прямую трансляцию, в которой показана лишь черная дыра. В Twitter за ней наблюдают более 1,3 млн человек, а Twitch не справился с нагрузкой и некоторое время был недоступен. В категории игры на стриминговом сервисе на тот момент находилось около 4 млн зрителей.

Стоит напомнить, что окончание четвертого сезона в Fortnite тоже сопровождалось внутриигровым катаклизмом, когда игровую карту бомбардировали ракеты, создающие трещины в пространстве – это повергло неподготовленных игроков в настоящий шок. Затем игра автоматически перешла в 5-й сезон.

Вероятно, таким образом, разработчики начинают не просто новый сезон, а совершенно новую главу в Fortnite, которая получит новую карту и, вероятно, новые возможности. Ранее разработчики опубликовали сообщение с подписью "Это конец". На рисунке персонажи игры машут рукой автобусу, который доставляет пользователей на остров.

Напомним, PlayStation 5 уже можно "купить" – несколько магазинов открыли предзаказы. В то же время, родители массово нанимают репетиторов по Fortnite.

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