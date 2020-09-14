Где находился ваш дом миллиард лет назад – создана интерактивная карта

Посмотреть расположение любого города в один из древнейших исторических периодов можно через сервис Ancient Earth Globe

Движение литосферных плит меняет облик Земли уже более 4 миллиардов лет. За это время наша планета преображалась огромное количество раз, формируя континенты, моря и океаны. Раз в несколько миллионов лет все континенты сливались в сверхконтиненты: 750 млн лет назад была Родиния, 600–540 млн лет назад — Паннотия, 335–175 млн лет назад — Пангея, которая объединяла существующие сейчас материки.

С течением времени океан обнажал большие области суши. На Родинии еще не было места для большей части современной Украины. Но посмотреть, где бы находился ваш город в любой древний исторический период теперь можно через сервис Ancient Earth Globe.

Расположение Киева 750 миллионов лет назад Фото: Dinosaur Pictures

Задать можно период в диапазоне от 750 млн лет назад до наших дней. Правда, шаг будет достаточно большим. Кроме того, здесь можно выбрать определенное событие, имевшее большое значение для развития жизни на планете: от появления первых водорослей до динозавров. К примеру, место, где сейчас находится Киев, менялось с засушливых регионов и полярных шапок, до тропических лесов за последние миллиард лет.

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Напомним, что ранее было обнаружено самое опасное место на Земле, где человек бы не прожил и минуты. В то же время ученые нашли доказательство того, что динозавров убил не астероид.

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