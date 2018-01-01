Генетики вырастят мини-мозг из ДНК древних людей

Команда генетиков из института Макса Планка собирается вырастить органоид из стволовых клеток

Неандерталец. Фото из открытых источников

После экспериментов с ДНК неандертальцев, вживленных в икру лягушки и эмбрионы мышей, шведские ученые решили вырастить миниатюрный мозг, чтобы изучить особенности человеческой эволюции.

Команда генетиков из института Макса Планка собирается вырастить органоид из стволовых клеток современного человека и отредактированных генов неандертальцев.

"Неандертальцы — самые близкие родственники современного человека. Если мы найдем различия в работе нервных клеток, мы поймем, почему люди оказались доминирующим видом", — утверждает Сванте Паабо, ведущий специалист по эволюционной генетике.

Эта работа, по словам ученых, сможет объяснить, почему человечество оказалось самой процветающей ветвью и есть ли для этого биологическое основание.

Японские ученые недавно воссоздали структуру неандертальского мозга на основе слепков черепов окаменелости. Размерами он был равен мозгу пралюдей, однако у человека мозжечок оказался чуть больше. Этот участок отвечает за координацию движений, а также влияет на работу эпизодической памяти, внимания и понимания речи.

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