Гении современной рекламы. Самые интересные изобретения, которые меняют мир (видео)

С помощью современных технологий можно устраивать невероятные маркетинговые кампании

Современные технологии меняют наш мир: появляются мониторы с трехмерным эффектом, голограммы, "хитрые" билборды, "умные" дома и дроны, поздравляющие с праздником. Все это уже стало частью нашей жизни!

Вы только посмотрите, сколько всего необычного придумали экспериментаторы:

Компания Nissan запустила рекламу из дронов

Видео: Twitter

Дроны еще и с праздником вас поздравляют

В Китае можно арендовать дроны, чтобы поздравить с днем рождения, признаться в любви или послать привет соседям.

Видео: Facebook

Walmart доставляет товары дронами

Крупнейшая американская сеть супермаркетов Walmart запустила проект по доставке продуктов и товаров с помощью дронов.





Amazon показала охранный дрон для дома

Audi показала авто без фар. Вместо них – дроны с фонарями

Немецкая компания Audi презентовала концептуальный электрокар Audi AI: Trail, у которого отсутствуют фары. Авторы концепта считают, что функцию фар будут выполнять пять треугольных дронов со встроенными светодиодными элементами.

Голограмма самой известной в мире куклы

Эта кукла-бот реагирует на голосовые команды, умеет отвечает на вопросы о погоде и даже выполнять функцию будильника.

"Хитрые" билборды IoT

Компания Lexus использовала умные билборды, которые считывали модель и марку проезжающих мимо автомобилей и персонализировано приветствовали каждого водителя. В рекламе использована технология IoT (Internet of Things).

"Умные" бутылки с сенсорами

На этикетке интерактивных бутылок виски Johny Walker размещаются специальные сенсоры, которые считываются смартфоном и предоставляют покупателям полезную информацию о товаре.



Монитор с трехмерным эффектом в Южной Корее

Невероятный арт-объект в Сеуле. Это самый большой рекламный экран в Южной Корее. Размер – 80,1х20,1 метра. Иллюзия создана дизайнерами компании D’strict.

Напомним, ранее мы писали, как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности.

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