Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гении современной рекламы. Самые интересные изобретения, которые меняют мир (видео)

Сегодня, 17:35

С помощью современных технологий можно устраивать невероятные маркетинговые кампании

Современные технологии меняют наш мир: появляются мониторы с трехмерным эффектом, голограммы, "хитрые" билборды, "умные" дома и дроны, поздравляющие с праздником. Все это уже стало частью нашей жизни!

Вы только посмотрите, сколько всего необычного придумали экспериментаторы:

Компания Nissan запустила рекламу из дронов

Видео: Twitter

Дроны еще и с праздником вас поздравляют

В Китае можно арендовать дроны, чтобы поздравить с днем рождения, признаться в любви или послать привет соседям.

Видео: Facebook

Walmart доставляет товары дронами

Крупнейшая американская сеть супермаркетов Walmart запустила проект по доставке продуктов и товаров с помощью дронов.


Читайте также:
Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Amazon показала охранный дрон для дома

Audi показала авто без фар. Вместо них – дроны с фонарями

Немецкая компания Audi презентовала концептуальный электрокар Audi AI: Trail, у которого отсутствуют фары. Авторы концепта считают, что функцию фар будут выполнять пять треугольных дронов со встроенными светодиодными элементами.

Голограмма самой известной в мире куклы

Эта кукла-бот реагирует на голосовые команды, умеет отвечает на вопросы о погоде и даже выполнять функцию будильника.

"Хитрые" билборды IoT

Компания Lexus использовала умные билборды, которые считывали модель и марку проезжающих мимо автомобилей и персонализировано приветствовали каждого водителя. В рекламе использована технология IoT (Internet of Things).

"Умные" бутылки с сенсорами

На этикетке интерактивных бутылок виски Johny Walker размещаются специальные сенсоры, которые считываются смартфоном и предоставляют покупателям полезную информацию о товаре.


Монитор с трехмерным эффектом в Южной Корее

Невероятный арт-объект в Сеуле. Это самый большой рекламный экран в Южной Корее. Размер – 80,1х20,1 метра. Иллюзия создана дизайнерами компании D’strict.

Напомним, ранее мы писали, как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео) Рекламный ролик запретили из-за не попавших в кадр женщин: видео
технологии видео реклама дроны
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Пышногрудая «невеста» Харламова заставила мужчин краснеть
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье
Страстная жена Ступки похвасталась формами в одном белье

Популярные статьи

Сегодня, 10:27Events

День юриста в Украине: лучшие поздравления с праздником 8 октября

Сегодня, 09:47Шоу-бизнес

Влад Яма о конфликте с Лесей Никитюк: "Чувствую, что еще немного обижена"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 8 октября: Девам нужно заняться планированием, а Весам нельзя конфликтовать

Вчера, 19:11Events

Что подарить мужчине на День защитника: идеи стильных подарков

Вчера, 16:59Fun

Спортивная овца показала трюки на батуте и стала звездой интернета

Вчера, 16:05Стиль

Кейт Миддлтон vs Елена Зеленская: образы герцогини и первой леди на встрече в Британии

Вчера, 15:42Fun

Лайфхак для одиноких: британец нашел девушку благодаря рекламе на билборде

Вчера, 09:05Техно

Как будут выглядеть летающие автомобили? Они могут появиться уже в 2028 году (фото, видео)

Вчера, 08:16Fun

Козы и собаки "срывают" учебный процесс в Кропивницком: видео

Вчера, 05:24Психология

Гороскоп на сегодня 7 октября: Водолею и Рыбам важно обратить внимание на свой план на день

6 октябряFun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

6 октябряEvents

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

6 октябряШоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

6 октябряFood

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

6 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряШоу-бизнес

Победитель "Евровидения-2019" Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом

Новости партнеров

Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Усик снялся с очаровательной моделью. Она поражает воображение
Не стало відомої російської співачки, яка передбачила свою смерть
Не стало відомої російської співачки, яка передбачила свою смерть
Самая красивая спортсменка Беларуси
Самая красивая спортсменка Беларуси
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Дівчина Лєднєва балує фанатів сексуальними фото
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять