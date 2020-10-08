Гении современной рекламы. Самые интересные изобретения, которые меняют мир (видео)
С помощью современных технологий можно устраивать невероятные маркетинговые кампании
Современные технологии меняют наш мир: появляются мониторы с трехмерным эффектом, голограммы, "хитрые" билборды, "умные" дома и дроны, поздравляющие с праздником. Все это уже стало частью нашей жизни!
Вы только посмотрите, сколько всего необычного придумали экспериментаторы:
Компания Nissan запустила рекламу из дронов
Дроны еще и с праздником вас поздравляют
В Китае можно арендовать дроны, чтобы поздравить с днем рождения, признаться в любви или послать привет соседям.
Walmart доставляет товары дронами
Крупнейшая американская сеть супермаркетов Walmart запустила проект по доставке продуктов и товаров с помощью дронов.
Amazon показала охранный дрон для дома
Audi показала авто без фар. Вместо них – дроны с фонарями
Немецкая компания Audi презентовала концептуальный электрокар Audi AI: Trail, у которого отсутствуют фары. Авторы концепта считают, что функцию фар будут выполнять пять треугольных дронов со встроенными светодиодными элементами.
Голограмма самой известной в мире куклы
Эта кукла-бот реагирует на голосовые команды, умеет отвечает на вопросы о погоде и даже выполнять функцию будильника.
"Хитрые" билборды IoT
Компания Lexus использовала умные билборды, которые считывали модель и марку проезжающих мимо автомобилей и персонализировано приветствовали каждого водителя. В рекламе использована технология IoT (Internet of Things).
"Умные" бутылки с сенсорами
На этикетке интерактивных бутылок виски Johny Walker размещаются специальные сенсоры, которые считываются смартфоном и предоставляют покупателям полезную информацию о товаре.
Монитор с трехмерным эффектом в Южной Корее
Невероятный арт-объект в Сеуле. Это самый большой рекламный экран в Южной Корее. Размер – 80,1х20,1 метра. Иллюзия создана дизайнерами компании D’strict.
Напомним, ранее мы писали, как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности.
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