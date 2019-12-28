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Геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки: фото

Прототип DualShock 5 лишился средней кнопки PS на лицевой панели

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
У PlayStation 5 заметили инновационный геймпад
У PlayStation 5 заметили инновационный геймпад
Фото: Unsplash

На днях Всемирная организация по защите интеллектуальной собственности опубликовала патент Sony, который описывает новую версию геймпада DualShock с четырьмя дополнительными кнопками. Заявка на патент была подана еще этим летом, но утверждена она была только 26 декабря.

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На основе чертежей ресурс LetsGoDigital опубликовал эскизы нового геймпада DualShock 5 для PS5. Внешне разница с DualShock 4 на первый взгляд минимальна, но заметны отличия. Первое – отсутствие привычной средней кнопки PS на лицевой панели чуть ниже динамика.

Вероятный патент DualShock 5
Вероятный патент DualShock 5
Фото: LetsGoDigital

Зато на обратной стороне видно четыре новые кнопки, которые размещаются сразу под средними пальцами рук. Судя по описанию, они будут реагировать на разную степень нажатия. В остальном конструкция геймпда напоминает текущую версию DualShock 4.

DualShock 5
DualShock 5
Фото: LetsGoDigital

Стоит отметить, что регистрация патентной заявки Sony не означает, что конечный вариант контроллера DualShock следующего поколения получит такую конструкцию и дизайн. Это может быть также версия элитной модели DualShock 4 для текущей версии PlayStation 4.

Напомним, что ранее была раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5. В то же время Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.

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Источник: LetsGoDigital
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