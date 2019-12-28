Геймпад PlayStation 5 получит четыре новые кнопки: фото
Прототип DualShock 5 лишился средней кнопки PS на лицевой панели
На днях Всемирная организация по защите интеллектуальной собственности опубликовала патент Sony, который описывает новую версию геймпада DualShock с четырьмя дополнительными кнопками. Заявка на патент была подана еще этим летом, но утверждена она была только 26 декабря.
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На основе чертежей ресурс LetsGoDigital опубликовал эскизы нового геймпада DualShock 5 для PS5. Внешне разница с DualShock 4 на первый взгляд минимальна, но заметны отличия. Первое – отсутствие привычной средней кнопки PS на лицевой панели чуть ниже динамика.
Зато на обратной стороне видно четыре новые кнопки, которые размещаются сразу под средними пальцами рук. Судя по описанию, они будут реагировать на разную степень нажатия. В остальном конструкция геймпда напоминает текущую версию DualShock 4.
Стоит отметить, что регистрация патентной заявки Sony не означает, что конечный вариант контроллера DualShock следующего поколения получит такую конструкцию и дизайн. Это может быть также версия элитной модели DualShock 4 для текущей версии PlayStation 4.
Напомним, что ранее была раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5. В то же время Sony возродила "мертвую" PlayStation 3.
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