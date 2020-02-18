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Гибкий смартфон Motorola Razr не поддается ремонту

По мнению экспертов из iFixit, Motorola Razr является самым сложным смартфоном, который практически невозможно отремонтировать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Motorola Razr проще выбросить, чем починить
Motorola Razr проще выбросить, чем починить
Фото: CNET

Недавно появившийся после небольшой задержки смартфон Motorola Razr с гибким экраном поступил в продажу, лишь немного опередив с выходом Samsung Galaxy Z Flip. Однако восторг владельцев омрачил вывод экспертов из iFixit, специализирующихся на ремонте мобильной техники. В последнем отчете они назвали возрожденный смартфон-легенду Razr "самым сложным мобильным аппаратом, который они когда-либо разбирали".

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Razr абсолютно не впечатлил специалистов. Демонтаж iFixit показал, что смартфон абсолютно неремонтопригоден в случае механических повреждений. Сайт "наградил" его самым низким рейтингом в 1 балл из 10. Так что в случае поломки технологичный смартфон от Motorola стоимостью в 1500 долларов проще выбросить, чем пытаться его починить.

Motorola Razr крайне трудно разбирать, а еще труднее – чинить
Motorola Razr крайне трудно разбирать, а еще труднее – чинить
Фото: ifixit

Отмечается, что имеется чрезмерное количество клея сильно затрудняет открытие Razr, а кабель датчика отпечатка пальца рядом с кнопкой возврата домой легко отрывается при разборке устройства. Другие трудности включают в себя приклеивание батарей к листу дисплея POLED, что означает, что для их замены требуется почти полная разборка, а порт зарядки припаян непосредственно к основной плате.

Все элементы Motorola Razr приклеены
Все элементы Motorola Razr приклеены
Фото: ifixit

Эксперты из iFixit отмечают, что складывание Razr выявляет зазоры между шарниром и дисплеем, аналогичные тем, которые вызывали множество проблем с оригинальным Galaxy Fold. Проблемы со складыванием выявили также журналисты из CNET, которые на практике доказали, что Motorola Razr ломается спустя 27 тысяч сгибов вместо ожидаемых 100 тысяч. Motorola, к слову, не признала результаты теста, отметив, что тестовый стенд предназначался для проверки Galaxy Fold, так как он оказывал чрезмерное давление на шарнир Razr и не позволял смартфону открываться и закрываться как положено в инструкции.

Все внутренности Motorola Razr
Все внутренности Motorola Razr
Фото: ifixit

В то же время iFixit настроены оптимистично. Они добавляют, что, поскольку это устройство первого поколения, то низкий показатель ремонтопригодности – это нормальное явление. Ситуация может измениться со временем, когда появятся складные смартфоны более совершенной конструкции.

Motorola Razr: вывод iFixit и низкая оценка
Motorola Razr: вывод iFixit и низкая оценка
Фото: ifixit

Напомним, что ранее Google анонсировала презентацию Android 11. В свою очередь Nokia возродит еще один легендарный мобильный телефон.

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Источник: ifixit
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