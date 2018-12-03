Гибкий смартфон Sony получит прозрачный дисплей

Sony разработала две технологии для смартфонов будущего

В ближайшее время Sony может выпустить прозрачный смартфон. Фото: byrdbarnhouse.com

Ведомство по патентам и товарным знакам США утвердило ряд патентов Sony на необычные технологии для смартфонов будущего. Первый касается складываемого корпуса, который, скорее всего, станет трендом в 2019 году. Второй – прозрачного дисплея.

Экран прозрачного прототипа Sony, состоит из двух матриц — одна спереди, другая сзади. Одна из них излучает свет, другая — улавливает его и пропускает. В результате матрица может стать полностью прозрачной.

Патент на прозрачный дисплей Sony Фото: Letsgo Digital

В таком случае два экрана могут поочередно выполнять функции "главного", все зависит от стороны использования. Также оба экрана обладают несколькими режимами отображения: непрозрачный, полупрозрачный и полностью прозрачный.

На словах звучит заманчиво, но на практике это может оказаться не более, чем маркетинговый ход со стороны Sony для привлечения покупателей, а на деле может оказаться просто забавной технологией без практической пользы.

Прототип гибкого и прозрачного смартфона Sony Фото: Letsgo Digital

Что касается гибкого корпуса, то в патенте упоминается два варианта использования: вертикальное складывание в виде книжки или сворачивание в трубку. Собирается ли Sony объединить эти две идеи в одном смартфоне и воплотит ли вообще эти задумки в жизнь — пока тоже неизвестно.

Патент на сгибаемый в трубочку дисплей Sony Фото: Letsgo Digital

Напомним, что ранее пока именитые производители разрабатывают подобные дисплеи, в Китае уже показали первый рабочий смартфон с гибким дисплеем. Также были рассекречены технические характеристики PlayStation 5 от Sony.