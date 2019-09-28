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Гиперкар Koenigsegg Regera побил собственный рекорд скорости

Супергибрид Regera со своим 1500-сильным двигателем разогнался до 400 км/ч всего за 31,49 секунды

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:30

Koenigsegg производит одни из самых быстрых гиперкаров в мире. Модель Regera, которая обладает 1500-сильным двигателем, установила очередной рекорд скорости, разогнавшись от 0 до 400 км/ч и обратно до 0 всего за 31,49 секунды.

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На разгон до 400 км/ч супергириду понадобилось 22,87 секунды и 1613,2 метра трассы. Замедление до полной остановки заняло 8,62 секунды, а тормозной путь составил 435,26 метра.

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Несмотря на то, что Koenigsegg Regera была представлена еще в 2015 году, ее запасы мощности продолжают устанавливать рекорды. Предыдущий рекорд был установлен на Bugatti Chiron в 2017 году, когда пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя разогнался до 400 километров, а затем полностью остановился за 41,96 секунды. Месяц спустя гиперкар Koenigsegg Agera RS проделал то же самое за 36,44 секунды, в ноябре улучшив собственное достижение еще на 3,15 секунды.

Koenigsegg Regera
Koenigsegg Regera
Фото: Wikipedia

На этой неделе тест-пилот Koenigsegg Сонни Перссон побил рекорд Agera RS, оказавшись на 1,8 секунды быстрее. Более того, Regera ехала даже не по прямой: из-за качества покрытия взлетно-посадочной полосе аэродрома Рода водителю приходилось объезжать неровности, что ухудшило показатели, но все равно рекорд был побит.

Koenigsegg Regera
Koenigsegg Regera
Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Regera оснащен гибридной силовой установкой, в состав которой входят двойной-турбо 5.0 V8, три электромотора и уникальная трансмиссия Koenigsegg Direct Drive (KDD). Суммарная отдача — 1500 лошадиных сил и 2000 Нм крутящего момента. С места до 100 км/ч Regera разгоняется за 2,8 секунды.

Напомним, что ранее Mercedes-Benz показал автомобиль будущего, разорвав все шаблоны. А недавно Aston Martin представил элитный суперэлектромобиль.

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Источник: CNET
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