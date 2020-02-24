Гиперкар на 3D-принтере: Czinger 21C развивает скорость 431 км/ч

Напечатанный гиперкар оказался быстрее McLaren F1, Bugatti Veyron и Aston Martin Valkyrie

3D-принтеры применяют во множестве отраслей, а теперь эта технология добралась до автомобильного производства. На Женевском автосалоне, который стартует 3 марта 2020 года, будет представлен первый напечатанный на 3D-принтере гиперкар Czinger 21C.

Автопроизводитель Czinger раскрыл все особенности автомобиля до его официальной презентации. Компания уточняет, что не весь гиперкар был напечатан на 3D-принтере, а лишь его шасси. Однако такой подход существенно экономит производственные затраты. Но вам будущим владельцам все равно потребуется заплатить 1,7 миллиона долларов, чтобы купить одну из 80 моделей.

Czinger 21C Фото: TechSpot

Czinger 21C использует собственный 2,9-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который развивает мощность 937 л.с. и раскручивается до 11 тысяч об/мин. Это гибрид, то есть на передней оси также есть два электродвигателя, которые питаются от литий-титанатной батареи мощностью 2 кВт/ч, которая заряжается от генератора, установленного сзади. Дополнительная мощность, добавляемая электродвигателями, увеличивает общую мощность 21C до 1233 л.с., что больше, чем у McLaren F1, Bugatti Veyron и Aston Martin Valkyrie.

Czinger 21C Фото: TechSpot Czinger 21C Фото: TechSpot Czinger 21C Фото: TechSpot Czinger 21C Фото: TechSpot Czinger 21C Фото: TechSpot 1/5

Имея вес всего 1250 кг, 21C обладает лучшим отношением мощности к весу. Что касается производительности, то гиперкар может разогнаться до 100 км/ч с места за 1,9 секунды, проехать 400 метров за 8,3 секунды и достичь максимальной скорости 431 км/ч.

Среднеразмерный автомобиль использует схему "1 + 1", что означает, что сиденье водителя находится в центральном положении, а пассажирское сиденье расположено непосредственно за ним, как в истребителе. Сотрудничество с производителем материалов Alcantara и американскими дизайнерами мебели Vitra AG помогло создать внутри роскошный салон.

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