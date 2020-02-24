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Гиперкар на 3D-принтере: Czinger 21C развивает скорость 431 км/ч

Напечатанный гиперкар оказался быстрее McLaren F1, Bugatti Veyron и Aston Martin Valkyrie

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05

3D-принтеры применяют во множестве отраслей, а теперь эта технология добралась до автомобильного производства. На Женевском автосалоне, который стартует 3 марта 2020 года, будет представлен первый напечатанный на 3D-принтере гиперкар Czinger 21C.

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Автопроизводитель Czinger раскрыл все особенности автомобиля до его официальной презентации. Компания уточняет, что не весь гиперкар был напечатан на 3D-принтере, а лишь его шасси. Однако такой подход существенно экономит производственные затраты. Но вам будущим владельцам все равно потребуется заплатить 1,7 миллиона долларов, чтобы купить одну из 80 моделей.

Czinger 21C
Czinger 21C
Фото: TechSpot

Czinger 21C использует собственный 2,9-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, который развивает мощность 937 л.с. и раскручивается до 11 тысяч об/мин. Это гибрид, то есть на передней оси также есть два электродвигателя, которые питаются от литий-титанатной батареи мощностью 2 кВт/ч, которая заряжается от генератора, установленного сзади. Дополнительная мощность, добавляемая электродвигателями, увеличивает общую мощность 21C до 1233 л.с., что больше, чем у McLaren F1, Bugatti Veyron и Aston Martin Valkyrie.

Czinger 21C
Фото: TechSpot
Czinger 21C
Фото: TechSpot
Czinger 21C
Фото: TechSpot
Czinger 21C
Фото: TechSpot
Czinger 21C
Фото: TechSpot
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Имея вес всего 1250 кг, 21C обладает лучшим отношением мощности к весу. Что касается производительности, то гиперкар может разогнаться до 100 км/ч с места за 1,9 секунды, проехать 400 метров за 8,3 секунды и достичь максимальной скорости 431 км/ч.

Среднеразмерный автомобиль использует схему "1 + 1", что означает, что сиденье водителя находится в центральном положении, а пассажирское сиденье расположено непосредственно за ним, как в истребителе. Сотрудничество с производителем материалов Alcantara и американскими дизайнерами мебели Vitra AG помогло создать внутри роскошный салон.

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Напомним, что ранее владельцы рассказали, с какими проблемами сталкиваются электромобили в мороз. Также недавно был составлен рейтинг самых надежных автомобилей в мире.

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Источник: TechSpot
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