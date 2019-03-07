Гиперкар с 1600-сильным мотором разогнали до безумной скорости

Koenigsegg Jesko способен без труда разогнаться до 480 километров в час благодаря 5-литровому V8

Стоимость Koenigsegg Jesko составляет 3 миллиона долларов Фото: CarThrottle

Шведский производитель автомобилей Koenigsegg представил на Женевском междунарожном автосалоне шедевр автомобилестроения – гиперкар Jesko. Автопроизводитель утверждает, что их новинка, обладающая безумным 1600-сильным двигателем, способна разогнаться до 483 километров в час.

1600-сильный Koenigsegg Jesko Фото: CarThrottle

Koenigsegg Jesko приводится в движение усовершенствованным 5-литровым мотором V8. Особенностью модернизированного двигателя является легкий и плоский коленчатый вал, который на 5 килограмм легче предшественника. Для достижения невероятной мощности гиперкар получил специальную систему из двухтрубокомпрессоров, обеспечивающую мгновенный отклик на педаль газа и сделала рев мотора более звонким и приятным. Чтобы свести к минимуму вибрацию, инженеры уменьшили вес шатунов и поршней, а также внедрили активные опоры.

Koenigsegg Jesko Фото: CarThrottle

В Koenigsegg признаются, что на обычном 95-м бензине двигатель способен выдать "всего" 1260 лошадиные силы. Чтобы задействовать все 1600 л.с. гиперкар необходимо "накормить" специальным топливом E85, позволяющее извлечь максимум из силовой установки.

Коробка передач Koenigsegg Jesko получила специальную "легкую" трансмиссию Light Speed Transmission с девятью скоростями. Более того, автоматическая трансмиссия вообще не имеет синхронизирующих колец, что позволяет переключать передачи мгновенно, независимо от отношения передачи к текущей. Время переключения не превышает 30 миллисекунд, а вес автомата — 90 килограммов.

Салон Koenigsegg Jesko Фото: Autogeek

Кузов-монокок Koenigsegg Jesko сделан из карбона и слегка длиннее и выше, чем у предыдущей модели Agera RS. Инженеры усилили рычаги подвески и оборудовали амортизаторы электроникой, а горизонтальный амортизатор переместился на переднюю ось, чтобы гиперкар не приседал при разгоне. При достижении скорости 275 километров в час, аэродинамические элементы автомобиля генерируют 1 тонну прижимной силы.

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Среди прочих особенностей новинки стоит выделить автоматические двери, капот и задний спойлер, беспроводную зарядку для смартфонов и цифровую приборную панель со специальным программным обеспечением. Тираж автомобиля Koenigsegg Jesko составит всего 125 экземпляров со стоимостью 3 миллиона долларов.

Напомним, что ранее на Женевском автосалоне представили самый дорогой автомобиль в мире. А на прошлой неделе Илон Маск представил электромобиль "для бедных".

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