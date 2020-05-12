Главные секреты iPhone 12 раскрыты до презентации

Ожидается, что в iPhone 12 представлены улучшение технологии Face ID и обновленная камера

Грядущий iPhone 12 Pro, который будет представлен в сентябре 2020 года (если Apple не перенесет презентацию из-за коронавируса), будет оснащен дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц, сообщает EverythingApplePro. Ожидается также, что будут представлены улучшения технологии Face ID и обновленная камера.

Инсайдеры сообщают, что ежегодное обновление iPhone осенью получит название iPhone 12. Если отчет правдив, ожидается, что iPhone 12 Pro получит 6,1-дюймовый экран с дисплеем ProMotion и высокой частотой обновления развертки в 120 Герц. Более крупный Pro Max, с ожидаемым 6,7-дюймовым экраном, также получит более высокую частоту обновления экрана, в то время как базовый iPhone 12 будет иметь стандартный 60-герцовый дисплей.

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У большинства смартфонов экран обновляется с частотой в 60 кадров на секунду или 60 Гц, но другие флагманы, вроде Galaxy S20 и OnePlus 8 Pro, обновляются с частотой 120 Гц. С более высокой частотой обновления анимации прорисовываются быстрее и плавнее, особенно это заметно при пролистывании веб-страниц в браузере, а сам смартфон ощущается быстрее из-за более быстрой реакции на касания.

Осенью новый смартфон Apple получит название iPhone 12 Фото: Pexels

Ожидается улучшения Face ID, которые будут поддерживать более широкое поле зрения, позволяя разблокировать устройство под большим углом. Ожидается, что камера получит улучшенный LIDAR для более быстрой автофокусировки и улучшенной стабилизации изображения, а также телеобъектив с увеличенным зумом.

Напомним, что ранее по слухам iPhone 12 получит "язык дизайна" от iPad Pro. В то же время ожидается, что iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4.

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