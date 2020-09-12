Главный соперник Tesla дебютирует спустя 10 лет разработки: фото

Элитный электрокар Lucid Air превосходит Tesla Model S по скорости, мощности и запасу автономного хода

На этой неделе состоялся дебют нового электрического седана премиум-класса – Lucid Air. На разработку этого электромобиля было потрачено 10 лет. Теперь компания готова начать серийную сборку автомобиля, который является главным и достойным конкурентом Tesla Model S, так как превосходит детище Илона Маска почти по всем параметрам: скорости, мощности и запасу автономности.

Создание электромобиля велось с чистого листа, без оглядки на ДВС-автомобили, так что его конструкция использует все преимущества электрической схемы. Несмотря на то, разработка началась в 2010 году, Lucid Motors впервые объявили о своей концепции электромобиля лишь в 2016 году.

Первые модели Lucid Air появятся в продаже в 2021 году Фото: Lucid Motors

На то время заявленные показатели звучали слишком амбициозно. Lucid Motors обещала силовую установку мощностью 1080 лошадиных сил и емкий аккумулятор, которого хватит на 800 км пробега на одном заряде. В итоге, все эти показатели оказались реальностью и воплощены в Lucid Air. Электромобиль появится в продаже в 2021 году.

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Разработчики назвали концепцию компоновки салона Lucid Space Concept, в ее основе — миниатюризация двигателей, трансмиссии и батареи ради увеличения свободного пространства салона. Продвинутая электрическая платформа производителя получила название Lucid Electric Advanced Platform (LEAP), она использует пару электродвигателей, постоянный полный привод и батарею на 113 кВтч.

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В максимальной версии (Air Dream Edition) электромобиль мощностью 1080 л.с. разгоняется до 100 км/ч за 2,5 секунды, проезжает четверть мили за 9,9 секунды и набирает максимум 270 км/ч. Хотя в продаже будут целых четыре модели с разными силовыми установками и батареями:

Air — базовая модель с ценником ниже 80 тысяч долларов (доступна с 2022 года);

Air Touring (620 л.с.) — модель среднего уровня с ценником от 95 тысяч долларов;

Air Grand Touring (800 л.с.) — премиальная версия с ценником от 139 тысяч долларов;

Air Dream Edition (1080 л.с.) — лимитированная версия с ценником 169 тысяч долларов.

Lucid Air Фото: Lucid Motors

Дизайн интерьера Lucid Air впечатляет еще больше, чем внешний вид электромобиля. Под правой рукой водителя находится выдвигающийся сенсорный планшет для управления параметрами электромобиля, а перед ним — огромный изогнутый 34-дюймовый 5K-дисплей сложной формы Glass Cockpit. Сенсорный интерфейс дополнен несколькими физическими элементами управления и голосовым помощником Alexa от Amazon.

Модели Lucid Air Фото: Lucid Motors

Предзаказы на премиальный электромобиль Lucid Air уже открыты для клиентов из США и Канады, а также некоторых стран Европы и Азии. Для обычной версии Air достаточно внести депозит в размере 1000 долларов, а для лимитированной Air Dream Edition — 7500 долларов.

Модели Lucid Air Фото: Lucid Motors

К 2021 году компания планирует открыть порядка 20 салонов и сервисных центров на территории Северной Америки. Производство электромобилей стартует в ближайшие месяцы на собственной фабрике Lucid Motors в Каса-Гранде (Аризона, США).

Ранее segodnya.ua сообщала о том, как Tesla Model S проиграла главному конкуренту гонку на выносливость. Также Tesla Model S безнадежно отстала от главного конкурента Lucid Air в гонке на скорость.

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