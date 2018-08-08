Гнев пользователей Skype заставил Microsoft сдаться

Прекращение поддержки классического Skype 7.0 вызвало шквал критики

Новый дизайн Skype 8.0 разгневал пользователей. Фото: The Trent

Skype 8.0 в июне добавил новый дизайн, который перекочевал из мобильной версии для Android и iOS. Однако яркий внешний вид многим пользователям мессенджера не понравился.

Критике подвергся переработанный пользовательский интерфейс, который пользователи попросту сочли неудачным. Также в настольном Skype 8 пропали некоторые удобные возможности, например, группировки окон с чатами вместо вынесения переписки с каждым контактом в отдельное окно.

Skype 8.0 Microsoft.com

Сразу после выхода Skype 8.0 Microsoft объявили о прекращении поддержки классического Skype 7.0 со старым дизайном с 1 сентября 2018 года, что вызвало шквал критики со стороны пользователей, возмущенных этим решением.

Microsoft отреагировали на отклики общественности и решили оставить традиционное настольное приложение Skype 7.0 на чуть большее время, чтобы перенести удобный функционал устаревшей версии в 8.0.

Напомним, что ранее Microsoft объявили об обновлении в Windows "древнего" приложения, а Windows 10 будет показывать рекламу в окнах.