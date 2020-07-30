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Гниение дисков: как спасти личные фотографии и видео от уничтожения

Сегодня, 08:39

Деградация оптических дисков грозит уничтожением всей информации с CD или DVD из-за старения

Если вы до сих пор храните информацию на оптических дисках, то сейчас самое время позаботиться о том, чтобы скорее скопировать информацию с них на более надежный накопитель SSD или HDD. Эксперты предупреждают, что старые CD, DVD и Blu-Ray-диски находятся в зоне риска, сообщает How-To Geek.

"Гниение дисков", или по-научному "деградация оптических дисков", это тенденция CD, DVD или других оптических накопителей становиться нечитаемыми вследствие механического или химического повреждения либо со временем. Причины включают, помимо прочего, физические потертости, повреждение от ультрафиолетового света и реакции на загрязняющие вещества, а также расслоение адгезивных слоев диска и последующее окисление отражающих элементов, происходящие с течением времени.

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При оценке долговечности записанных дисков необходимо учитывать множество факторов, в том числе качество их изготовления, способ записи данных на диск и их последующую обработку и хранение. Согласно одному исследованию, проведенному канадским правительством, диски самого низкого качества могут прослужить от 5 до 10 лет, и до 100 лет в условиях бережного хранения и высокого качества изготовления.

Как подчеркивает How-To Geek, на данный момент дискам, если они до сих пор хранятся у вас дома, может быть от 15 до 25 лет. Если они содержат данные, которые не были сохранены в другом месте, сейчас, безусловно, самое время заняться решением проблемы.

К 2020 году вашим DVD или CD дискам исполнилось уже 15-25 лет – многие уже могут не читаться
К 2020 году вашим DVD или CD дискам исполнилось уже 15-25 лет – многие уже могут не читаться
Фото: Unsplash

Поэтому, если вы храните все ваши семейные или личные фотографии, видео, документы и другие данные на CD или DVD, знайте – они представляют собой "бомбу замедленного действия". С течением времени они могут просто безвозвратно перестать считываться оптическим приводом. Конечно, существуют некоторые способы полировки и восстановления, но они не гарантируют 100% читаемости.

Самый простой способ сделать резервную копию старых ценных данных – просто скопировать содержимое ваших CD или DVD на жесткий диск и твердотельный накопитель вашего компьютера или флеш-накопитель, а еще лучше – в онлайн-хранилище. Это можно сделать достаточно легко, используя компьютер с функциональным оптическим дисководом и подключенным устройством хранения данных. При желании вы можете выбрать создание ISO-образа, который копирует всю файловую структуру диска.

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Если вы столкнулись с тем, что диск оказался нечитаемым, не теряйте надежду. Попробуйте получить доступ к данным с другого диска или другого компьютера – возможно, проблема оказалась в самом приводе. Или можно воспользоваться программой по восстановлению поврежденных данных с оптических накопителей, например IsoBuster.

Один из способов сохранить информацию с DVD на компьютер на macOS
Один из способов сохранить информацию с DVD на компьютер на macOS
Фото: TechSpot

Напомним, что ранее мы составляли полезную инструкцию о том, как перенести контакты с iPhone на iPhone. Также мы показывали ТОП-5 полезных трюков с ноутбуком.

Стоит отметить, что в прошлом году Samsung прекратила выпуск Blu-ray-плееров, тем самым завершив эпоху оптических накопителей.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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