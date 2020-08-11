Голодная черная дыра рекордных размеров насторожила ученых

Черная дыра, более чем в 34 миллиарда раз превышающая массу Солнца, поглощает по звезде в сутки

Черные дыры – одни из самых загадочных объектов во Вселенной, которые никогда не перестают удивлять ученых. Детальное их изучение порождает новые вопросы, нежели дает ответы. Один их таких объектов привлек внимание ученых и насторожил их – это черная дыра, известная как SMSS J215728.21-360215.1. Несмотря на огромное расстояние до нее в 12 миллиардов световых лет, она шокирует своим непомерным голодом галактических масштабов – поглощает массу, эквивалентную массе Солнца каждые 24 часа.

Более того, исследователи даже уточнили массу черной дыры, которая составляет 34 миллиарда солнечных, что примерно в 8000 раз больше, чем масса Стрельца А* в центре Млечного Пути. Астрономы пытаются понять, как такие массивные черные дыры могли развиваться в первые дни существования Вселенной. О своих наблюдениях они написали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, сообщает Express.

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"Это самая большая черная дыра, которая существовала в этот ранний период существования Вселенной", – прокомментировал Кристиан Вулф из Австралийского национального университета.

Сверхмассивная черная дыра находится в центре квазара. Масса SMSS J215728.21-360215.1 настолько быстро увеличивается, что она становится тяжелее на 1 % каждый миллион лет. При этом ее аккреционный диск настолько яркий, что буквально "выжигает глаза" – она в 10 тысяч раз ярче, чем галактика, в которой она находится. Если бы такой квазар находился в центре Млечного Пути, для земного наблюдателя он бы был в 10 раз ярче полной Луны. Однако из-за сильного гамма-излучения жизнь на Земле была бы невозможна.

Черная дыра J2157 бьет рекорды в космосе Фото: space.com

Черные дыры — это области пространства-времени, которые образуются, когда массивные звезды схлопываются в конце своего жизненного цикла. Они могут продолжать расти, поглощая звезды, планеты, межзвездный газ и сливаясь с другими черными дырами. Черные дыры невидимы в оптическом диапазоне, так как они не отражают свет, а поглощают его. Хотя свет не может выйти из черных дыр, они излучают рентгеновские лучи и ультрафиолетовый свет, которые создаются из-за их огромного аппетита.

Астрономы определили множество звездных кандидатов в черные дыры в двойных системах и установили, что радиоисточник, известный как Стрелец A*, в ядре галактики Млечный Путь, содержит сверхмассивную черную дыру около 4,3 миллиона солнечных масс.

Напомним, что ранее "черная дыра" столкнулась с необъяснимым объектом. Также недавно звезда-гигант бесследно исчезла, оставив ученых в недоумении.

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