Голубая Луна: весь мир сможет наблюдать очень редкое явление
Голубая луна, которая взойдет 31 марта, окажет очень сильное влияние на человечество
Полнолуние 31 марта ознаменуется тем, что на небо взойдет Голубая Луна. Ее можно наблюдать только раз в 2,7 года.
Сегодня ночью, 3 марта, было также полнолуние, которое по мнению астрологов, очень повлияет на жизнь людей. Всех ожидают перемены, яркие события и активный образ жизни, наполненный положительными эмоциями. Луна в Деве, а это значит, что наши дела будут нуждаться в упорядочивании и необходимо обращать свое внимание на все мелочи.
На протяжении следующих недель после полнолуния будет возможность разложить все по полочкам и навести порядок как в голове, так и в жизни.
Любое полнолуние стимулирует людей более ярко выражать свои эмоции, становиться рискованными и закрывать глаза на безопасность. Астрологи говорят, что в такие периоды происходит больше преступлений и аварий, поэтому необходимо не забывать об осторожности.
Голубая луна, которая взойдет 31 марта, окажет очень сильное влияние на человечество. И если кто-то будет ощущать внутреннюю раздражительность без повода, то другие будут вдохновлены и чувствовать прилив сил. Лучше на эти дни ничего не планировать и в случае плохого самочувствия остаться дома и заниматься любимым делом. Хорошо, что 31 марта в этом году приходится на субботу.
Напомним, ранее мы показывали снимки со всего мира, как выглядит суперлуние, лунное затмение и голубая Луна,
Также сообщалось, кому нужно беречь здоровье в суперлуние и лунное затмение.
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