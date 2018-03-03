Голубая Луна: весь мир сможет наблюдать очень редкое явление

Сегодня, 10:29

Голубая луна, которая взойдет 31 марта, окажет очень сильное влияние на человечество

Явление завораживает своей красотой. Фото: pixabay
Явление завораживает своей красотой. Фото: pixabay

Полнолуние 31 марта ознаменуется тем, что на небо взойдет Голубая Луна. Ее можно наблюдать только раз в 2,7 года.

Сегодня ночью, 3 марта, было также полнолуние, которое по мнению астрологов, очень повлияет на жизнь людей. Всех ожидают перемены, яркие события и активный образ жизни, наполненный положительными эмоциями. Луна в Деве, а это значит, что наши дела будут нуждаться в упорядочивании и необходимо обращать свое внимание на все мелочи.

На протяжении следующих недель после полнолуния будет возможность разложить все по полочкам и навести порядок как в голове, так и в жизни.

Любое полнолуние стимулирует людей более ярко выражать свои эмоции, становиться рискованными и закрывать глаза на безопасность. Астрологи говорят, что в такие периоды происходит больше преступлений и аварий, поэтому необходимо не забывать об осторожности.
Голубая луна, которая взойдет 31 марта, окажет очень сильное влияние на человечество. И если кто-то будет ощущать внутреннюю раздражительность без повода, то другие будут вдохновлены и чувствовать прилив сил. Лучше на эти дни ничего не планировать и в случае плохого самочувствия остаться дома и заниматься любимым делом. Хорошо, что 31 марта в этом году приходится на субботу.

Напомним, ранее мы показывали снимки со всего мира, как выглядит суперлуние, лунное затмение и голубая Луна,

Также сообщалось, кому нужно беречь здоровье в суперлуние и лунное затмение.
Луна, голубая луна, явление

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Индустриалка

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